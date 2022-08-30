Наступление на Херсон: ВСУ ликвидировали 13 пунктов управления армии РФ

Наступление на Херсон: ВСУ ликвидировали 13 пунктов управления армии РФ2
- 30.08.2022, 9:03
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Уничтожены также шесть баз и воинская часть оккупантов.
Украинские защитники 29 августа имели очень продуктивный день на Юге Украины. Всего за сутки Вооруженные Силы Украины там ликвидировали 30 единиц вражеской техники, а также около 100 оккупантов.
Об этом сообщили в оперативной сводке командования «Юг» за эти сутки. Там отметили, что также удалось уничтожить в Херсонской области 13 пунктов управления российских войск.
Где уничтожили пункты управления оккупантов
Украинские артиллерийские подразделения атаковали пункты управления минувшей ночью. Их удалось ликвидировать в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Кроме того, за сутки украинские воины уничтожили шесть баз «второй армии мира». Также была ликвидирована воинская часть захватчиков. С результатами работы ВСУ по врагу можно ознакомиться на инфографике obozrevatel.com.
Результаты «демилитаризации» войск РФ:
– Район Новой Каховки, Херсонщина – уничтожены четыре склада с боеприпасами, две базы и командный пункт оккупантов;
– Берислав, Херсонщина – уничтожены база и склад с боеприпасами врага;
– Бердянский район, Херсонщина – уничтожен склад с боеприпасами врага;
– Гавриловка, Херсонщина – уничтожен склад с боеприпасами врага;
– Херсонский район – уничтожены склад с боеприпасами врага, база и воинская часть оккупантов;
– Чаплинка, Херсонщина – предварительно, уничтожена база врага;
– Мелитополь, Запорожье – уничтожена база оккупантов;
– Макеевка, Донетчина – потери врага уточняются.