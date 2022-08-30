Наступление на Херсон: ВСУ ликвидировали 13 пунктов управления армии РФ 2 30.08.2022, 9:03

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Уничтожены также шесть баз и воинская часть оккупантов.

Украинские защитники 29 августа имели очень продуктивный день на Юге Украины. Всего за сутки Вооруженные Силы Украины там ликвидировали 30 единиц вражеской техники, а также около 100 оккупантов.

Об этом сообщили в оперативной сводке командования «Юг» за эти сутки. Там отметили, что также удалось уничтожить в Херсонской области 13 пунктов управления российских войск.

Где уничтожили пункты управления оккупантов

Украинские артиллерийские подразделения атаковали пункты управления минувшей ночью. Их удалось ликвидировать в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Кроме того, за сутки украинские воины уничтожили шесть баз «второй армии мира». Также была ликвидирована воинская часть захватчиков. С результатами работы ВСУ по врагу можно ознакомиться на инфографике obozrevatel.com.

Результаты «демилитаризации» войск РФ:

– Район Новой Каховки, Херсонщина – уничтожены четыре склада с боеприпасами, две базы и командный пункт оккупантов;

– Берислав, Херсонщина – уничтожены база и склад с боеприпасами врага;

– Бердянский район, Херсонщина – уничтожен склад с боеприпасами врага;

– Гавриловка, Херсонщина – уничтожен склад с боеприпасами врага;

– Херсонский район – уничтожены склад с боеприпасами врага, база и воинская часть оккупантов;

– Чаплинка, Херсонщина – предварительно, уничтожена база врага;

– Мелитополь, Запорожье – уничтожена база оккупантов;

– Макеевка, Донетчина – потери врага уточняются.

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