«Маленькому ребенку бессмысленно кололи вену» 30.08.2022, 9:10

Жительница Гродно рассказала о визите в медцентр «Росмед».

Портал grodno.in опубликовал рассказ своей читательницы о визите в гродненский медико-диагностический центр «Росмед»:

— 25 июня я обратилась в медцентр «Росмед» на Свердлова в г. Гродно, чтобы сдать дочке (4 года) кровь с вены на аллергическую панель. У администратора уточнила, точно ли есть реагенты, это был мой главный критерий, чтобы просто так не колоть вену такому маленькому ребенку. Администратор уверенно сообщила, что есть.

Я оплатила в кассу 113,06 бел рублей. После чего, прождав в коридоре около 20 минут медсестру, которая была в кабинете для персонала, нам сказали пройти в процедурную. Медсестра никак не успокаивала ребенка, а наоборот нагнетала обстановку молчаливостью и хмурым видом. Дочке раньше брали кровь с вены в другом медцентре, дочь раньше никогда не плакала. Тут же она рыдала, так как обстановка была накаленная.

29 июня мне пришло электронное письмо, что надо прийти пересдать биоматериал без объяснения причин, что случилось с предыдущим.

30 июня мне позвонили и сказали, что реагентов не было, поэтому необходимо приехать и написать заявление на возврат денежных средств. Но мне решили вернуть не всю сумму, а с моих же денег оплатить банковский перевод 2р.

На мою письменную претензию директор «Росмед» Щурская Ирина ответила, что ошибку в банковском переводе (то, что он был на 2 рубля меньше) они допустили, так как расстроились и растерялись, так как не смогли оказать необходимую услугу. Звучит как издевательство, учитывая то, что на 27 августа мне так и не вернули не достающие 2р, я не получила искренних извинений за то, что маленькому ребенку бессмысленно кололи вену по вине «Росмед», и мы так и не получили результаты к сроку.

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