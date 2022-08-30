В Мелитополе партизаны взорвали гостиницу «Цитадель» с офицерами ФСБ России 30.08.2022, 9:17

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При взрыве вблизи отеля стояло около пяти авто оккупантов.

Украинские партизаны взорвали гостиницу «Цитадель» в Мелитополе, сообщает 24tv.ua.

Стало известно, что вечером в Мелитополе прогремели сразу два мощных взрыва. Их услышали в южной части оккупированного россиянами города. Впоследствии сообщили, что горожане слышали работу местных партизан, которые буквально уничтожили «логово разврата», которым пользовались враги.

По данным местных СМИ, гостиницу «Цитадель» буквально превратили в бордель. Туда приезжали фсбшники, чтобы развлечься. Заметим, что при взрыве вблизи гостиницы стояло около пяти автомобилей. Не исключено, что впоследствии станет известно не только о разрушенном здании, но и ликвидированных оккупантах.

Взрывы в Мелитополе раздаются регулярно

Вчера во второй половине дня прогремели сразу четыре мощных взрыва в Мелитополе. Как рассказал глава городского совета Иван Федоров, последние летние дни должны быть самыми жаркими для врага на Юге. Что касается самих взрывов, то они прогремели в районе северного выезда из города.

Добавим, что ночь на 29 августа для врага тоже не была спокойной. Еще в 22:00 28 августа зафиксировали несколько громких взрывов, а также автоматную очередь. А уже в 02:00 перепуганные враги буквально эвакуировали свой военный госпиталь. А это значит, что россияне начали побег из оккупированного города.

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