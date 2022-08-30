В центре Лиды появился необычный мурал 30.08.2022, 9:20

В основе сюжета — романтическая история.

В Лиде появился самый масштабный и романтичный в городе мурал под названием «Каханне» — уже шестой по счету из юбилейного проекта, который «Беларусбанк» реализует по всей стране, сообщает zerkalo.io.

Самый большой лидский мурал разместился на стене пятиэтажного дома по адресу улица Ленинская, 17. Его создали выпускница отделения монументально-декоративного искусства художественного факультета БГАИ Елизавета Бутрис и уличный художник Евгений Сосюра.

— В основе сюжета лидского мурала — романтическая история любви девушки, символизирующей природное начало, и парня, олицетворяющего городскую культуру. Вверху мурала над парой располагается синий полукруг-небосвод, на котором вместо созвездий изображен фрагмент карты Лиды, — объяснили организаторы.

Это уже шестой мурал от художников арт-сообщества Urban Myths в рамках масштабного проекта «Традыцыі дзеля будучыні», запущенного «Беларусбанком» по случаю 100-летнего юбилея. Ранее муралы этой серии уже появились в Витебске, Мозыре, Пинске, Полоцке и Бобруйске.

Две новые картины скоро украсят стены домов Гродно и Солигорск, еще два города организаторы держат в секрете.

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