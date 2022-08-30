Ритуальный генерал: как Шойгу «обнулили» в минобороны РФ 2 30.08.2022, 9:29

4,990

СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Путинский министр перестал играть какую-либо роль в военных действиях уже три месяца назад.

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу уже три месяца не играет роли в «своем» ведомстве. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

«Шойгу перестал играть какую-либо роль в минобороны России, я думаю, месяца три назад… Британская разведка просто констатировала то, что в целом было более-менее понятно достаточно большой промежуток времени. Как и [главы российского генштаба Валерия] Герасимова, так и Шойгу, по сути, нет в управлении российской армией», — сказал Денисенко.

По мнению представителя МВД, российскому диктатору Владимиру Путину «напрямую отчитываются обо всем, что происходит в армии РФ, на фронте и в том числе в ВПК РФ».

«Де-факто Шойгу — это просто такая ритуальная «прокладка», которую нужно иногда вытягивать, когда нужно делать какие-то фото, выступать на каких-то сборищах… По сути, кто сейчас министр обороны России? Можно ответить, Владимир Путин», — считает он.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за провалов российской армии в Украине, а оперативные командующие докладывают непосредственно главе кремлевского режима Путину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».