закрыть
30 августа 2022, вторник, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ритуальный генерал: как Шойгу «обнулили» в минобороны РФ

2
  • 30.08.2022, 9:29
  • 4,990
Ритуальный генерал: как Шойгу «обнулили» в минобороны РФ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Путинский министр перестал играть какую-либо роль в военных действиях уже три месяца назад.

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу уже три месяца не играет роли в «своем» ведомстве. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

«Шойгу перестал играть какую-либо роль в минобороны России, я думаю, месяца три назад… Британская разведка просто констатировала то, что в целом было более-менее понятно достаточно большой промежуток времени. Как и [главы российского генштаба Валерия] Герасимова, так и Шойгу, по сути, нет в управлении российской армией», — сказал Денисенко.

По мнению представителя МВД, российскому диктатору Владимиру Путину «напрямую отчитываются обо всем, что происходит в армии РФ, на фронте и в том числе в ВПК РФ».

«Де-факто Шойгу — это просто такая ритуальная «прокладка», которую нужно иногда вытягивать, когда нужно делать какие-то фото, выступать на каких-то сборищах… По сути, кто сейчас министр обороны России? Можно ответить, Владимир Путин», — считает он.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за провалов российской армии в Украине, а оперативные командующие докладывают непосредственно главе кремлевского режима Путину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза