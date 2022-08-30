У минчанина хотели купить б/у рюкзак за шесть тысяч рублей 2 30.08.2022, 9:36

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иллюстрационное фото

Житель столицы искусно потроллил мошенников.

Минчанин Данила продавал обычный рюкзак Reebok за 100 рублей. Немного б/у. Учитывая, что мошенников сейчас больше, чем товаров на продаже, к нему тоже постучались. В ходе переговоров мошенник поднял цену почти до 6 тысяч рублей — так хотелось данные банковской карты, пишет onliner.by.

— Каждому продавцу уже писали, наверное, — говорит Данила. — Но мне еще и названивали под разными именами через WhatsApp. Не стал поднимать, потому что переписка уже и так была длинной.

Переписка на самом деле длинная. Все началось стандартно: «Продаете? Как состояние? Отлично, я из любой белорусский город. Оплачу доставку через *любой работающий в Беларуси сервис*». Дальше скидывают ссылку на фальшивый сайт, где придется вводить данные своей карты.

На моменте «Я перевел вам деньги, проходите по ссылке» Данила придумывает другого воображаемого покупателя — и начинается торг.

100 рублей. 280. 360. 500. 1000 рублей.

Потом очень длинный разговор по поводу того, кто здесь мошенник. Данила в итоге попросил 50 рублей (из 6 тысяч, до которых дошел торг) перевести на счет телефона. На этом конструктивное общение закончилось.

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