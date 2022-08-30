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ВСУ разгромили понтонную переправу оккупантов возле Антоновского моста

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  • 30.08.2022, 9:42
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ВСУ разгромили понтонную переправу оккупантов возле Антоновского моста

Точным ударом уничтожена одна из барж.

Украинские защитники попали в баржу, которая обеспечивала переправу оккупантам в связи с выводом из строя Антноновского моста под Херсоном. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, опубликовавший в своем Telegram-канале фото сильного задымления у моста, передает korrespondent.net .

«Баржа возле Антоновского моста остаточно устала», - иронично написал он.

ВСУ атакуют не только мосты на Херсонщине, а также бьют по паромным переправам, которые построили оккупанты, чтобы отрезать им все возможные пути отступления.

В местных пабликах пишут, что Антоновский мост сейчас весь в дыму. На момент попадания там стояла техника оккупантов.

«Жеста доброй воли» не будет. Россиянам просто некуда будет бежать», - говорится в сообщениях.

Также публикуют кадры ударов ВСУ в Бердянском районе Запорожской области.

«Сегодня наши бойцы отрабатывают по всем направлениям», - пишут пользователи соцсетей.

Также в Херсонской области украинские защитники разнесли склады БК и базы оккупантов. В соцсетях сообщают о взрывах в Новой Каховке и Бериславе. Кроме того, был прилет по железнодорожному мосту. Несколько ракет прилетело по скоплению техники оккупантов.

Также есть информация, что после ночного прилета по воинской части в Херсоне на улице Паровозной замечены были три КамАЗа, наполненных трупами оккупантов.

А тем временем сообщается, что из Крыма на Херсон прямо сейчас летят военные вертолеты РФ: Ка-52, Ми-28, Ми-8.

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