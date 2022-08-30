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Экономика Беларуси стремительно теряет работников

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  • 30.08.2022, 9:46
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Экономика Беларуси стремительно теряет работников

Еще 86 тысяч человек перестали платить налоги.

В июле в экономике Беларуси по сравнению с июлем прошлого года не досчитались двух процентов работников. В цифровом выражении – 86 тысяч человек перестали платить налоги. Это наибольший за последние пять с половиной лет отток кадров из отечественных организаций и предприятий, сообщает «Белсат». Куда и почему исчезают кадры прежде всего с крупнейших заводов страны?

Официальная статистика показала, что отток кадров с флагманских предприятий за 7 месяцев составил 58,6 тысячи человек. В прошлом году в январе-июле их было на 9 тысяч меньше. Речь об увольнении с МАЗа, МТЗ, нефтеперерабатывающих и химических предприятий. В белорусской экономике количество занятых снижалось и в последние годы на 0,5-1 %. Но на 2% за семь месяцев, как сейчас – не падала давно – говорит академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова:

«Это свидетельствует о том, что помимо старения население, которое у нас продолжается постоянно и объясняет постоянную снижаемость – происходит что-то еще. Это скорее всего и кризис экономический, и тот факт, что люди уезжают».

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