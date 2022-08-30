Во время одного из прорывов на Херсонском направлении украинским военным удалось «накрыть» около 50 оккупантов 3 30.08.2022, 9:48

5,240

Разгромлены позиции 205 отдельной мотострелковой бригады РФ.

Во время одного из прорывов украинской армии на южном направлении подтверждена ликвидация не менее 23 российских военных из 205-й бригады.

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

В ходе успешных контрнаступательных действий ВС Украины в Николаевской области были прорваны позиции 205 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 74814, Буденновск) в одном из населённых пунктов.

Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции во что бы то ни стало, но благодаря безрезультатным атакам, 205-я бригада лишь понесла больше потерь.

Подтверждена ликвидация 23 и ранения не менее 25 военнослужащих.

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».