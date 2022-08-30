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Во время одного из прорывов на Херсонском направлении украинским военным удалось «накрыть» около 50 оккупантов

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  • 30.08.2022, 9:48
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Во время одного из прорывов на Херсонском направлении украинским военным удалось «накрыть» около 50 оккупантов

Разгромлены позиции 205 отдельной мотострелковой бригады РФ.

Во время одного из прорывов украинской армии на южном направлении подтверждена ликвидация не менее 23 российских военных из 205-й бригады.

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

В ходе успешных контрнаступательных действий ВС Украины в Николаевской области были прорваны позиции 205 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 74814, Буденновск) в одном из населённых пунктов.

Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции во что бы то ни стало, но благодаря безрезультатным атакам, 205-я бригада лишь понесла больше потерь.

Подтверждена ликвидация 23 и ранения не менее 25 военнослужащих.

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

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