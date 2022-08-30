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Reuters: Армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА

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  • 30.08.2022, 10:08
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Reuters: Армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА

Россия получила от Ирана партию беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed.

Россия столкнулась с многочисленными неудачами при эксплуатации и запусках беспилотников иранского производства, приобретенными в Тегеране для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности также сказал, что Россия получила от Ирана партию БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.

«По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса «воздух-поверхность», радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине. Но пока военные испытывают с ними многочисленные неудачи», — сказал чиновник.

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