«У нас уже два врача уходят после этого нововведения» 1 30.08.2022, 10:07

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Белорусские медики рассказали о своих зарплатах с новыми «надбавками».

В июне так называемые ковидные надбавки для медицинских работников убрали. В то же время с 1 июля ввели новые стимулирующие выплаты, сумма которых зависит от сложности и интенсивности работы специалиста. Intex-press узнал у врачей и медсестер, как изменилась их зарплата и все ли их устраивает.

Размеры новых надбавок прописаны в постановлениях Министерства здравоохранения № 57 и 58 от 22 июня. Так, врачам установили надбавку в размере 85% оклада, средним медработникам — 35% оклада. Самые большие выплаты — в отделениях анестезиологии и реанимации: врачам 200% оклада, средним медработникам 70% оклада.

«Сумма надбавки зависит от категории»

Двое из шести медработников, с которыми удалось поговорить Intex-press, отметили, что их зарплата после введения новых надбавок выросла. Одна из таких — Ирина, которая работает медсестрой в одной из барановичских больниц. Она говорит, что у нее зарплата благодаря новым надбавкам стала больше. Правда, лишь на 85 рублей.

— Сумма надбавки зависит от категории. Так как у меня ее еще нет, то мне к зарплате за июль добавили 85 рублей. У тех, у кого есть категория, сумма немного выше — около 100 рублей, — говорит девушка. — Зарплата, конечно, не сильно изменилась. Но и это уже неплохо.

Другая медсестра — Светлана, работает в поликлинике. Девушка отмечает, что с коронавирусными пациентами ни разу не работала и ковидных надбавок не получала. Поэтому сравнивать зарплату с ковидными и новыми надбавками она не может. Тем не менее, ее зарплата за июль также стала больше.

— Моя зарплата по сравнению с предыдущим месяцем выросла. За июнь я получила 570 рублей, а за июль, благодаря новым надбавкам — 670, — пояснила Светлана.

«Зарплата вызвала много вопросов»

Остальные медики, которые поговорили с Intex-press, отнеслись к замене ковидных надбавок новыми стимулирующими выплатами не столь радостно.

Людмила — врач в одной из барановичских больниц, уверяет, что если сравнивать зарплату зимой, когда доплачивали за ковид, и сейчас, то с новыми надбавками она «явно стала меньше».

— С надбавками вроде как понятно, и они есть. Только почему заплата стала меньше? Это вызвало у моих коллег много вопросов, — отмечает Людмила.

Сказать точно, на сколько июньская заплата отличается от июльской, по словам врача, трудно, потому что в каждом месяце разное количество дополнительных дежурств.

— В позапрошлом месяце на ставку у меня вышло 1140 рублей, и это без надбавок. В июле на 1,75 ставки я получила 1600 рублей с новыми надбавками. То есть, если учесть, что у нас в отделении надбавка примерно 200 рублей, а нам по должности положено 70% от оклада по новым правилам, то разницы в зарплате почти нет. Поэтому тут либо с что-то не так надбавкой, либо 0,75 ставки стоит 300 рублей, — рассуждает Людмила. — Наши ожидания не оправдались. Мы ждали одно, а получили, как всегда…

«Лучше бы не смешили этими рублями»

Андрей в медицине уже около 4 лет. Официально он работает на ставку. Это, по его словам, примерно 165 часов в месяц, но из-за нехватки работников выходит гораздо больше — от 190 до 240 часов.

— Когда в нашей стране началась пандемия коронавируса, в апреле 2020 года медикам, работающим в «красной зоне», ввели надбавки, — вспоминает Андрей. — Тогда наш труд действительно оплачивался по достоинству и прибавка к зарплате могла быть и 2000 рублей в месяц. Почти полгода я получал около 2700−3500 рублей. Нам говорили, что хорошая зарплата должна сохраниться у врачей и в будущем.

Затем, как говорит Андрей, надбавки за ковид убрали, начали учитывать каждого коронавирусного пациента, который «попадается» на приеме. Тогда, по его словам, даже за двух таких пациентов врач мог получить плюс 300 рублей к зарплате.

— Еще этой зимой я зарабатывал примерно 1100−1300 рублей, но и коронавирусных пациентов было не так много. В апреле-мае со спадом заболевших ковидом я получал уже около 800−850 рублей, — рассказывает медик. — Сейчас по новым правилам моя надбавка составляет 60% от оклада — это около 120 рублей. Видели, как поднялись цены на еду, топливо и все остальное? Так вот, лучше бы не смешили этими 120 рублями надбавки по новым правилам.

В июле, отработав на полторы ставки 240 часов, Андрей, по его словам, заработал около 1200 рублей. И он считает, что «это достаточно мало за такой тяжелый труд».

— С середины августа снова пошел рост ковидных пациентов, это сильно заметно по сравнению с весной и началом лета. А надбавки теперь останутся на одном уровне, независимо от количества заболевших на приеме. Это несправедливо, — отмечает Андрей. — У меня на работе уже два врача уходят после этого нововведения. Да и я сам подумываю менять сферу деятельности.

«Зарплата с ковидными надбавками не сравнима с новыми»

Анастасия работает в одном из барановичских медучреждений, и с начала пандемии ей не раз доводилось иметь дело с ковидными пациентами. По ее словам, надбавку она еще не получала, поэтому не знает, какой она будет.

— Премия за июль будет начисляться нам только в сентябре, — поясняет девушка. — К тому же нужно учитывать, что некоторые сотрудники сейчас в отпусках, и в этот период зарплата всегда выше, так как за отсутствующих людей работникам ставят дополнительные надбавки.

Анастасия считает, что новые стимулирующие выплаты — это «временная акция, которая сегодня есть, а потом не будет».

— Да и сколько бы работник теперь не брал подработок, сумма надбавки теперь всегда будет одна и та же, — добавляет она. — С коронавирусными надбавками всегда зарплата выходила больше, и она не сравнима с новыми надбавками. За коронавирус была почасовая оплата, то есть смену отработал с больными пациентами или с анализами заболевших — получишь хорошую премию к зарплате. Таким образом за месяц можно было заработать три своих зарплаты до пандемии. А сейчас… Работаешь, не работаешь с больными ковидом — сумма с новыми надбавками будет одинаковая.

«Думаю, эти надбавки порадуют только врачей-реаниматологов»

Ольга родом из Барановичей, но работает в медучреждении в другом райцентре. К замене ковидных надбавок новыми выплатами она относится негативно. По ее словам, ковидные надбавки существенно поднимали зарплату и с ними она стабильно получала на 500−700 рублей, а в некоторые месяцы и на 1000 рублей, больше.

— Сейчас моя новая надбавка составила всего 135 рублей. Поэтому разница, конечно, очень ощущается. А учитывая, как растут цены абсолютно на все, эта сумма к зарплате, по сути, вообще никакой роли не играет, — уверена Ольга. — Я думаю, эти надбавки порадуют только врачей-реаниматологов. Вот им идет достаточно хорошая сумма по проценту от оклада.

Сравнивать зарплаты за июнь и в июль, по мнению Ольги, нет смысла — разобраться в расчетных листах медиков «крайне сложно», учитывая разное количество отработанных часов.

— У нас каждый месяц разное количество часов на ставку, и они оплачиваются по одному тарифу, сверх нормы — по-другому тарифу. Плюс дополнительные смены… У меня в июне и июле их было разное количество, — поясняет она. — Но что зарплата упала по сравнению с оплатой в ковидный период — это мне заметно. А корона сейчас вновь наступает.

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