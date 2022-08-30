Украинские войска прорвали оборону оккупантов в Николаевской области 6 30.08.2022, 10:11

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Захватчики понесли значительные потери.

Украинские защитники в результате успешного контрнаступления прорвали оборону оккупантов в Николаевской области. Захватчики понесли значительные потери, есть ликвидированые и раненые.

Об этом 30 августа сообщил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, бойцы ВСУ атаковали позиции 205 отдельной мотострелковой бригады, которой пришлось бежать.

Командиры приказали подчиненным оккупантам любой ценой вернуть контроль над захваченными ранее позициями. Но серия безрезультатных атак привела к еще большим потерям армии Кремля.

Таким образом, военные Вооруженных Сил Украины уничтожили 25 захватчиков. Ранения получили еще не менее 25 солдат РФ.

Напомним, на юге Украины усилилось контрнаступление ВСУ. Украинские защитники освобождают населенные пункты один за другим и подбираются к Херсону.

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