«На первом «спящем» машина развалилась на две части» 7 30.08.2022, 10:18

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иллюстрационное фото

Владельцы СТО поделились необычными историями.

О том, как сложно найти хорошего работника и за что людей увольняли, – в историях, которые abw.by получил от читателей.

Владелец СТО: «Ушел в туалет и не вернулся»

- У меня большая практика в подборе персонала, последнего сотрудника я искал практически год. На начальных этапах я делю сотрудников, которые мне не подходят, на несколько категорий. Первая – те, кто пьет. Если подозреваю у человека проблемы с алкоголем, отказываю сразу и без сожалений. Вторая – безответственные, третья – непрофессионалы.

Что касается безответственности, таких людей очень много. Обычное дело, когда на день ты назначаешь 8 собеседований, придет один, а еще один напишет смс о том, что не придет. Но если ты взял человека, это не значит, что вопрос закрыт. Бывали случаи, когда ты предлагаешь кандидату завтра с утра выйти на работу, а он просто не появляется. Как правило, такие люди даже не звонят. Давняя история из серии приколов – новый менеджер по подбору запчастей поработал полдня, ушел в туалет и не вернулся. Причем была зима, и он забыл у нас шапку. Так и не забрал ее.

Квалификация человека видна уже в первый день работы. Многие рассказывают на собеседовании о том, что они умеют все, и кажется, человек чуть ли не волшебник в ремонте авто, а на деле он ставит тормозные колодки неверной стороной или не знает, как заменить ступичный подшипник.

Но если человек профессионал, ходит на работу неделю или две, это не значит, что настало время расслабиться. У нас было, наверное, три случая, когда человек работал две недели, получал аванс и просто пропадал – уходил в запой. Доходило до того, что трудовую книжку приходилось высылать почтой. И самое обидное, что это были толковые и квалифицированные люди.

Для меня очень важно, чтобы мои сотрудники были честными. Одного мастера-приемщика я поймал на воровстве денег – с клиента человек брал одну сумму, а до меня доходила другая. Я предложил ему написать заявление на увольнение, он стал доказывать обратное и в результате стал распускать руки. Пришлось вызвать милицию – под наблюдением сотрудников человек написал заявление, подписал все необходимые бумаги, собрал вещи и ушел.

А что касается косяков, была у нас случайность. Заехали две одинаковые машины: одной требовалось поменять масло, другой – ГРМ. В результате мы перепутали, и обе машины уехали и с новым маслом, и с ГРМ, причем ненужные конкретной машине работы, конечно, были сделаны за наш счет.

«Было ощущение, что у меня работает не человек, а его мама»

- Я занимаюсь грузоперевозками по Беларуси, историй много разных случается. Например, один мой водитель в первый рабочий день поехал в другой город и, видимо, решил проверить, как долго сможет проехать «на лампочке». В результате не доехал километров 30 до места выгрузки, звонит и сообщает, что у него закончилось топливо. Не знаю, чем он думал и какую помощь ожидал получить, находясь за 300 километров от меня. Думал, что я повезу ему пять литров солярки из Минска? В результате сам нашел емкость, поймал попутку и съездил на заправку.

Еще один пример несамостоятельности – в пять утра водитель позвонил моему знакомому, чтобы сказать, что забуксовал. Неужели нельзя решить вопрос самому, поймать трактор? Если владелец фирмы будет решать такие вопросы, у него не останется времени на свою работу.

Когда я ищу человека, никогда не пишу в разные группы типа «ищу работу, подработки» в социальных сетях и мессенджерах. Потому что там обычно откликается неизвестно кто – какие-то дворники, подсобники. Если человек не способен составить резюме, он мне по умолчанию не подходит. Обычно я выкладываю свои вакансии на крупных сайтах по поиску работы, люди откликаются, и тогда я отзваниваюсь тем, кто может подойти для той работы, которую я предлагаю. Например, возрастных кандидатов приходится отметать сразу – я понимаю, что 60-летний мужик не будет помогать разгружать ящики.

Есть у водителей и проблемы с алкоголем. Из Минска человек выезжает трезвый, его проверяют на базе алкотестером, а на стоянке с кем-то встретится, напьется и ехать не может. А заказчик в другом городе ждет. Приходится или самому везти груз по месту назначения, или посылать другого водителя. Бороться с этим нереально, ведь человека в командировке не проверишь.

Что касается приколов, был у меня 42-летний водитель, мама которого постоянно звонила и заставляла отчитываться: почему ее сын задержался на работе, когда у него аванс, почему ему дали такую-то зарплату, а не выше. При этом сам мужик никогда никаких вопросов не задавал. В результате мы с ним распрощались отчасти из-за этого ощущения детского сада.

Еще был случай, когда водитель ключом от дверного замка пытался завести машину. Ключ подошел, поворачивался, но машина не заводилась, лампочки не горели. Полдня человек промучился.

«Перехоронил всю семью, каждый раз возвращаясь с перегаром»

- Мы с партнером владеем небольшой СТО, пару раз пытались взять работников, но пока от этой идеи отказались. Первый нанятый нами на работу сотрудник проработал несколько дней, потом на неделю пропал, пришел с перегаром и трясущимися руками. Второй проработал два дня, потом начались проблемы: сначала умер дедушка, потом – бабушка. В общем, перехоронил всю семью, каждый раз возвращаясь с «душком»

Еще одна ситуация, которая запомнилась, касалась не совсем нас. Двое пригнали на ремонт такси Volkswagen Polo. Вроде как сначала машина была в автопарке, а потом они ее выкупили. Мы посмотрели – прогорел поршень. Назвали цену, но им показалось дорого, они уехали. Спустя время пригнали эту машину обратно, мол, «ладно, делайте, только мы ее чуть-чуть разобрали». Мы открываем капот – а там нет половины мотора и целый салон и багажник запчастей. Машину мы сделали, но не без труда: во-первых, мы потратили больше времени, чтобы разобраться во всем этом наборе, во-вторых, они часть запчастей в процессе разбора и доставки нам машины потеряли.

«На первом «спящем» машина развалилась на две части»

- Бортовой уазик после ремонта, варили его. Выехали на объект, цемент работник нагрузил на одну сторону, а не распределил по всему кузову. И вот на первом «лежачем полицейском» подскочили – кабина себе, а кузов себе. Машина развалилась на две части прямо перед перекрестком.

На работу, на которую у опытного водителя ушло бы полдня, он потратил неделю

- Работаю водителем небольшого пассажирского автобуса, сам же его и ремонтирую. Зарплата небольшая, поэтому молодежь у нас не задерживается. Устроился к нам как-то водителем парень. Поработал, и пришлось ему менять в своей машине карданный вал. Привезли ему запчасть, он ставит – не подходит, новая запчасть длиннее. Говорит: не тот привезли. Сверили по номеру – все правильно. Ставит опять – не подходит. Снимает, сверяет длину со старой запчастью – один в один. Ставит старую запчасть – не подходит. Его коллега спустя несколько дней не выдержал, полез помогать – а он не той стороной кардан ставит. Рассказал как надо, ушел. Парень опять полез – и снова не той стороной стал прикручивать. Как-то с помощью коллег решили проблему. В результате на работу, на которую у опытного водителя ушло бы максимум полдня, он потратил неделю.

Масло в коробке заменили бесплатно

- Работал на нашей СТО парень, самый младший был. Поручили ему поменять моторное масло. Вместо мотора по ошибке он слил масло из коробки передач. Поменял масляный фильтр у двигателя, а новое масло, которое ему дали, залил в мотор. То есть получилось, что в коробке масла не было вообще, а в моторе – в два раза больше чем надо. В общем, моторное масло слили и заменили на новое, а человеку досталась и еще бесплатная замена масла в коробке передач.

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