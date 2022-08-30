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В Польше осудили экс-силовика за сотрудничество с белорусским КГБ

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  • 30.08.2022, 10:28
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В Польше осудили экс-силовика за сотрудничество с белорусским КГБ
Фото: charter97.org

Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

В Польше огласили приговор бывшему сотруднику силовых органов Гжегожу М., который обвинялся в сотрудничестве с белорусским КГБ, сообщает прокуратура Польши.

Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: готовность действовать в интересах иностранной разведки и хранение боеприпасов без разрешения.

Суд назначил ему полтора года лишения свободы.

Напомним, Гжегож М. был задержан еще в октябре прошлого года по подозрению в шпионской деятельности против Польши. Он военный пенсионер, ранее являлся сотрудником силовых органов страны: в восьмидесятых служил в спецназе польской милиции ZOMO, затем в полиции, закончил службу в звании лейтенанта пограничной службы в 2001 году.

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