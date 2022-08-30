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«Не осталось ни воды, ни еды»: оккупанты попали в «котел» под Харьковом

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  • 30.08.2022, 10:40
  • 5,236
«Не осталось ни воды, ни еды»: оккупанты попали в «котел» под Харьковом

Украинская разведка перехватила панические разговоры захватчиков.

Российские войска, которые сейчас находятся в Харьковской области, жалуются, что остались без еды и воды, поскольку ВСУ взяли их в кольцо.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказывает своему знакомому, что дела на фронте, мягко говоря, обстоят плохо. Он жалуется, что ВСУ взяли их в кольцо в Харьковской области. Но при этом надеется, что «свои их достанут».

«У нас ничего не осталось - ни еды, ни воды. Практически связи уже нет», - говорит российской военный.

Также в разговоре оккупант отмечает, что ВСУ разбили 7-ю роту и от нее «вообще ничего не осталось».

«Сегодня тоже мне парнишка звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: «7-ю роту разбили и медиков разбили, комбат сбежал», - утверждает солдат.

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