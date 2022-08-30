Беларусь наводняют медведи 30.08.2022, 10:47

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Вскоре они могут заселить всю страну.

Всевозможные лесные специалисты говорят, что медведей становится все больше и вскоре они могут заселить всю страну. Некоторые даже хотят открыть на них охоту. Поэтому сегодня журналист «Онлайнера» Дмитрий Мелеховец поехал выслеживать опасную, но очень красивую животину.

Считаем. Ахаем

Мишек у нас действительно становится все больше. С этим согласны все: и охотники, и экологи, и лесники. Вопрос только в масштабах. Дело в том, что о существовании этих гигантов просто забыли. Страна зачем-то без продыху считала оленей, спасала сусликов, восхищалась зубрами и совершенно не думала о медведях — их не пересчитывали двадцать лет!

В прошлом году кто-то все же вспомнил, что медведи существуют — они мощные, пушистенькие и бурые, как плечи дачника или лицо дяди Толи на второй день свадьбы. Их посчитали — и ахнули.

Самый яркий и грациозный ах получился у сотрудников Минлесхоза, которые и взялись за подсчеты. Вообще, делать они этого не должны (краснокнижными видами занимаются ученые), но больше, говорят, было некому.

Предполагалось, что медведей в стране от 40 до 130. А в министерстве насчитали аж 580.

Если что, это много. Но будет еще больше. По самым красивым прогнозам, лет через пять-шесть количество особей достигнет тысячи. В курс дела нас вводит начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез.

— Мы предлагаем исключение из Красной книги и разрешение охоты. Не потому, что мы такие тут все кровожадные и хотим медведей стрелять. Медведь наш, белорусский, с трофейной точки зрения слабенький, некрупный, для охотников особого интереса не представляет. Он растет килограммов до 130—200. Для сравнения: на востоке России есть особи по 500—600 килограммов, то есть наш — малютка. Поэтому мы говорим об охоте только с точки зрения управления ресурсом, — объясняет специалист.

Охотники с ним согласны. Говорят, однажды мишки могут стать угрозой. Тем не менее пока никаких документов никто не готовит. В ближайшие несколько лет за ними просто предлагают понаблюдать, последить за динамикой. Но это пока.

Вообще, наш медведь не более агрессивный, чем тот, что снимался в «Деревне дураков». Он крайне редко нападает на людей и даже животных убивать не очень-то любит, однако в последние годы все чаще ходит по деревням и пугает местных.

Хотя получается у него не всегда. Поучиться суровости можно у этого велосипедиста из Островца. Видео свежее, ему чуть больше месяца. Такое яркое «Ух!», как у этого джентльмена, однажды может спасти вам жизнь.

Отматываем еще на год. Женщина из деревеньки в Борисовском районе нашла медвежонка, которого позже отдала в Нарочанский заповедник. А в 2020-м малыша нашел и приручил фермер Николай Терлецкий (из тех же краев). Потом в Минлесхозе узнали и увезли.

Изредка такие встречи заканчивались печально. Несколько лет назад под Витебском зверь напал на мужчину. До этого еще один ударил ягодницу, которая встретилась с ним нос к носу. Благо происходит такое крайне редко.

Вообще, в Борисовском районе медведей немногим меньше, чем комаров. Они приходят туда из Березинского заповедника. Там к ним уже привыкли, а в сельсовете зверей весом в два центнера боятся меньше, чем телефонного разговора.

— Ну ходит и ходит — нам-то что? А по телефону мы с журналистами не разговариваем, — кладет трубку председатель.

Его коллега из соседнего сельского совета говорит более доброжелательно.

— Это все фейк! — отвечает на еще на заданный вопрос женщина.

— Что?

— Никого медведь у нас не убивал.

— Ладно. А должен был?

— Мне позвонили в понедельник и сказали, что возле деревни медведь на куски разодрал человека. И я сразу поняла, что это фейк! Потому что медведь на куски никого не дерет. Он душит и уносит под ветки, а потом уже ест.

— Вообще, я хотел спросить, приходят ли медведи в деревни. Но история интересная.

— Я всю жизнь хожу по лесу одна и никогда медведя не видела. Сказать почему? Потому что, как только человек заходит в лес, птицы начинают петь и сразу предупреждают всех животных. Змеи расползаются, звери уходят, — учит народной мудрости председатель.

Мы запоминаем и едем по деревням: надо наконец разобраться, существуют ли эти ваши медведи на самом деле (в теорию мы не верим).

Ехать решаем по Борисовскому району: отсюда байки про медведей прилетают чаще всего. В Воилово встречаем Васю и Юру.

— По дороге ходят, как в валенках (с когтями), уже вообще ничего не боятся. Раз в неделю кто-то точно либо медведя встречает, либо следы находит. В нашем детстве они тоже были, но на глаза попадались очень редко. А сейчас уже прописались у нас, из кукурузы не выбить. Мы раньше яблоки просто за забор выбрасывали, а сейчас вывозим подальше, чтобы в огород не приходили, — говорит Василий.

— А я встретил недавно. На рыбалку шел. Прохожу мимо и уже боковым зрением вижу, что он стоит, — продолжает Юрий.

— Страшно!

— Ай, — машет рукой Юра.

Мужики советуют съездить в соседнюю деревню к Валентину: он этих медведей чаще жены видит. Мужчина садится на лавку, рядом трется собака по кличке Мишка (вот он!).

— Как-то на рыбалке был. Поворачиваюсь, голову поднимаю, а он на двух лапах передо мной стоит. А потом убежал просто.

На месте медведя любой бы убежал: Валентин — мужчина крепкий. Он работает в Березинском заповеднике. Медведи любят напиться из канала возле охранного пункта, но к самому посту не идут. Потому что в пост пить нельзя.

«Прекратите, медведей не существует!»

Пока похоже на детское хвастовство: все медведя видели, но показать не могут (а у меня дома сто арбузов). Но нам нужны доказательства, которые по телефону обещает предоставить ученый из Березинского заповедника. Его зовут Александр Рак, он работает младшим научным сотрудником и уже несколько лет ведет слежку за таинственным белорусским медведем. Он сразу объясняет ситуацию.

Медведей точно становится все больше. Никому нельзя верить.

— У нас есть несколько цифр, но все неверные. Первая — 140. Она смешная, потому что такие подсчеты проводились давным-давно, это явно устаревшие данные. Вторая — 580, озвученная Минлесхозом. В нее я тоже не верю, потому что это очень условные сведения. Насколько мне известно, они проводят подсчеты опросными методами, которые не является точными. Один и тот же медведь может пройти большую территорию, и в итоге его могут посчитать несколько раз.

А могут и не посчитать.

Александр ведет к полю и показывает примятую траву. Говорит, это точно следы хищника: когда медведь ест, он заминает довольно большую площадь.

— Они вообще все едят: 70 видов растений, ягоды, орехи, муравьев, падаль и так далее. На животных наши медведи почти не охотятся: нет смысла.

Пока неубедительно, но ученый настаивает.

— Встретить медведя в лесу очень сложно: он боится людей. Я за семь лет встречал всего раз пять, а я каждый день в заповеднике и знаю, куда идти. Но у нас есть экскурсия «Медвежий угол». Засеяно специальное поле, куда медведь приходит питаться, — там его можно встретить. Конечно, мы не можем гарантировать, что медведь появится: слишком много условностей. Но периодически везет. Иногда даже мама с медвежатами приходит.

Стоит экскурсия 100 рублей на четверых, но попытать счастья лучше уже в следующем году: сезон заканчивается.

Мы продвигаемся по лесу и находим красивую сосну со следами зубов. Их оставил самец, чтобы показать нам (а также другим самцам и милым дамам) свою мощь. Может, мы в опасности?

— Нет. Бояться ходить в лес не стоит — даже в тех регионах, где медведей много. Это охотники любят пугать и говорить, что всех надо застрелить, пока не расплодились. Я же считаю, что людей надо просто учить правилам поведения. Идете в лес — ведите себя погромче, показывайте, что вы есть, чтобы медведь случайно на вас не наткнулся. А встретили — снимайте куртку и поднимайте над головой, чтобы казаться больше. Громко говорите басом — и зверь уйдет.

Если же у нас откроют охоту, не факт, что конфликтов с людьми станет меньше. Возможно, даже наоборот. Например, появятся подранки, встреча с которыми может быть очень опасной.

Мы продвигаемся все ниже по уровню моря и наконец находим красоту — свежие следы медведицы на заболоченной дороге. На данный момент это единственный надежный и доступный для белорусских ученых метод учета особей. Это более достоверные данные.

— Последние несколько лет мы разыскиваем такие следы в заповеднике и замеряем ширину мозоли передней лапы. Это позволяет определить размер особи, зафиксировать количество. Первые результаты уже есть: в заповеднике их около 60 особей.

Конечно, было бы круче повесить ошейники, но денег нет: один стоит €1,5 тыс. К тому же нужны специалисты, которые животное отловят и обездвижат. Это все не так дорого, но пока финансирования нет. Почему-то всем интереснее считать оленей — их у нас все на свете пересчитывают друг за другом.

Окей, медведи все же есть (ученый врать не станет). И их становится все больше, а нас — все меньше. А если однажды начнут занимать наши рабочие места и уводить женщин? Или всем стоит расслабиться и идти в лес, пока не поздно?

— Слишком много их стать не может: природа все сделает лучше, чем мы. В таких случаях работают экологические механизмы саморегулирования.

Раньше считалось, что у нас всего несколько медвежьих группировок, теперь же северо-восток оккупирован уже полностью. Даже в 70 километрах от Минска можно встретить медведей. Их стоит бояться (это все же крупный и дикий зверь), но паниковать не стоит. Учим простые правила и планируем поход в лес (там, говорят, опять растут рыжие, как лисички, лисички).

Как вести себя в лесу

Шумите в лесу, как плохие соседи. Медведь все о вас поймет и переселится.

Если все же встретили, раздуйтесь как можно больше. Для этого используйте подручные средства: у медведя очень плохое зрение, он ни о чем не догадается.

Не трогайте медвежат. Это глупо и неприлично, а еще точно не понравится его маме.

Не убегайте: у вас ничего не получится.

Если животное не уходит, шумите, раздувайтесь и медленно отходите назад по своим же следам.

Никого не бойтесь: может, никаких медведей и нет. Мы во всяком случае не нашли.

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