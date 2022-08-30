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В Запорожской области партизаны ликвидировали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах боеприпасов

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  • 30.08.2022, 10:48
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В Запорожской области партизаны ликвидировали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах боеприпасов

Взрыв прогремел неожиданно.

В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке», - написал Федоров.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух также подтверждает уничтожение российских оккупантов.

«Нас информируют и просят «поздравить» мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о горящих БК. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает оккупантов, пропустивших сеанс, к просмотру в следующий раз!» – отметил Старух.

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