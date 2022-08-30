Генерал США рассказал, что сколько времени нужно Украине для полной победы над РФ 3 30.08.2022, 10:54

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Марк Арнольд

Есть шанс закончить войну быстро.

Чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее, США должны сформировать и возглавить коалицию стран-союзников, сформировать общее воздушное командование и вступить в борьбу. Вместе с украинскими Военно-воздушными силами они могли бы поддержать Сухопутные силы Украины и сравнительно быстро уничтожить российские войска на ее территории.

Такое мнение высказал американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд в интервью «24 каналу». Он уверен, что с правильным оружием, имея достаточно времени, а также при поддержке США и союзников Украина сможет деоккупировать все свои территории.

«Тогда мы сможем закончить войну быстро. Но даже это займет от 6 до 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня», – отметил американский генерал в отставке.

В то же время он добавил, что для победы над агрессором нашей стране нужно время, чтобы возродить армию, а также дать солдатам отдохнуть. Кроме того, по мнению Арнольда, Украине нужны новые тренировочные центры для военных и новое оружие – большей дальности, чем то, что есть сейчас.

«И это может остановить войну. Поэтому, как я уже отмечал, только коалиция США, которая своими самолетами напрямую вмешается в войну, сможет победить Россию», – отметил американский военный.

В том же интервью Марк Арнольд заявил, что армия государства-террориста России истощена, ей не хватает добровольцев для войны в Украине. На данный момент нельзя допустить «заморозки» конфликта, поскольку тогда РФ сможет восстановить силы и через 6-12 месяцев нанести новые удары. По мнению генерала США в отставке, сейчас союзники должны максимально обеспечить Украину современным оружием, чтобы ударить по России, пока ее войска истощены.

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