Серия взрывов в Херсоне: ВСУ попали по скоплениям оккупантов 4 30.08.2022, 11:03

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Фото: zsuwar

Российские войска в панике.

Утром во вторник, 30 августа, в окрестностях Херсона и в самом городе раздалась серия взрывов.

Около 09:30 местные телеграм-каналы опубликовали видео густого дыма над местом взрыва на окраине города, сообщает nv.ua.

Около 10:00 очевидцы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. Предварительно, в результате произошел пожар на месте скопления российских оккупантов в районе авторынка.

Российские пропагандисты пишут, что над оккупированным городом якобы сработала их система противовоздушной обороны.

Местные жители также сообщили о перестрелке с большим количеством участников из пистолетов и автоматов, а также из подствольных гранатометов слышали сразу в нескольких районах Херсона. Городские телеграм-каналы информируют о возможных уличных боях и панике среди российских войск.

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