Серия взрывов в Херсоне: ВСУ попали по скоплениям оккупантов

Серия взрывов в Херсоне: ВСУ попали по скоплениям оккупантов4
- 30.08.2022, 11:03
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Российские войска в панике.
Утром во вторник, 30 августа, в окрестностях Херсона и в самом городе раздалась серия взрывов.
Около 09:30 местные телеграм-каналы опубликовали видео густого дыма над местом взрыва на окраине города, сообщает nv.ua.
Около 10:00 очевидцы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. Предварительно, в результате произошел пожар на месте скопления российских оккупантов в районе авторынка.
Российские пропагандисты пишут, что над оккупированным городом якобы сработала их система противовоздушной обороны.
Местные жители также сообщили о перестрелке с большим количеством участников из пистолетов и автоматов, а также из подствольных гранатометов слышали сразу в нескольких районах Херсона. Городские телеграм-каналы информируют о возможных уличных боях и панике среди российских войск.