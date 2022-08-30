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Как будут продавать белорусам древесину по новым правилам

  • 30.08.2022, 11:04
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Как будут продавать белорусам древесину по новым правилам

Объяснение Минлесхоза.

Купить древесину белорусы смогут напрямую у лесхозов, но расходовать ее нужно в определенных целях — для строительства дома или ремонта на даче. И то и другое придется подтвердить документально, рассказал заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, пишет zerkalo.io.

Замминистра сообщил, что существующий механизм реализации древесины населению показал свою несостоятельность. Речь идет о прейскурантных ценах, формируемых лесхозами с учетом своих затрат, — по его словам, они «значительно оторвались» от рыночных.

— В результате, естественно, страдало в первую очередь население, которому цена очень существенно била по карману, — пояснил Креч.

Согласно новому указу с 25 сентября физлица смогут напрямую покупать древесину в лесхозах. Кроме того уточняется перечень юрлиц и ИП, которым возможна продажа древесины вне биржевых торгов из фонда облисполкома.

Но есть нюанс: использовать древесину физлицам нужно будет строго по назначению. Можно будет покупать до 70 кубометров круглого леса для строительства дома и до 10 кубов на ремонт объектов и сооружений на дачных участках. Чтобы купить древесину, нужно подать заявление в лесхоз и документально подтвердить, что вы собираетесь построить дом или имеете дачу.

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