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Растеряны и обезглавлены: в ВСУ оценили положение армии РФ под Херсоном

  • 30.08.2022, 11:17
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Растеряны и обезглавлены: в ВСУ оценили положение армии РФ под Херсоном

Моральный дух захватчиков очень низок.

Вооруженные Силы Украины перешли к наступательным действиям на оккупированной россиянами Херсоне. В результате в армии РФ распространяются панические настроения.

Об этом «24 каналу» рассказала спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, моральный дух захватчиков очень низок.

Гуменюк объяснила, что такая информация о психологическом состоянии российской армии поступает от пленных оккупантов.

«Они довольно растеряны и смущены тем, что остаются без голов, потому что мы уничтожаем командные пункты», – отметила пресс-секретарь ОК «Юг».

Также это влияет на уничтожение украинскими защитниками складов боеприпасов врага и отсутствие возможности у россиян «эвакуироваться» на другой берег Херсонщины. Ведь Вооруженные Силы Украины держат все транспортные артерии кафиров под своим огневым контролем.

Вчера, 29 августа, Вооруженные Силы Украины пошли в наступление на временно оккупированную территорию Херсонщины. Украинским защитникам удалось прорвать первую линию обороны россиян и уничтожить немало вражеской техники. Подразделения оккупантов, сформированные из боевиков псевдореспублик, оказавшись без поддержки десантников, которые начали бежать со своих позиций .

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