Наступление украинской армии на юге привело к самым большим потерям РФ с начала войны 15 30.08.2022, 11:32

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ВСУ ликвидировали за сутки 450 оккупантов и вертолет.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили:

личного состава - около 47550 (+450) человек ликвидировано;

танков - 1954 (+7);

боевых бронированных машин - 4294 (+25);

артиллерийских систем - 1079 (+19);

РСЗО - 282 (+3);

средства ПВО - 151 (+2);

самолетов - 234 (+0);

вертолетов - 204 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 847 (+3);

крылатые ракеты - 196 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29);

специальной техники - 103 (+2).

Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.

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