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Сколько стоят земельные участки под Минском?

  • 30.08.2022, 11:31
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Сколько стоят земельные участки под Минском?

Участки возле МКАД-2 можно найти от 3 тысяч рублей.

В Дзержинском районе 23 сентября состоится аукцион по продаже земельных участков для строительства частных домов, пишет realt.by. Выбрать есть из чего — всего на торги выставили 26 земельных наделов. Многие при этом стоят совсем недорого — 15 соток возле МКАД-2 имеют начальную стоимость от 3 до 5 тысяч рублей. Есть варианты подороже — для тех, кто мечтает о загородном жилье поближе к столице.

Фаниполь, 16 км от МКАД

Здесь находится самый дорогой участок этого аукциона. Это будет уже вторая попытка продать 13 соток в городе. Есть электричество, газ, водопровод. Улица жилая, асфальтированная, напротив участка - остановка общественного транспорта. В пешей доступности железнодорожный вокзал. Начальная стоимость - 53 680 рублей.

Дзержинск, 33 км от МКАД

Здесь, в сложившейся коттеджной застройке продаются два участка размерами 5 и 10 соток. Есть возможность подключиться к электричеству, газу и водопроводу. Начальная стоимость того, что побольше - 23 782 рубля. Тот, что на 6 соток — 15 549 рублей.

Крысово, 34 км от МКАД

Деревня находится рядом с М1, вокруг поля. Здесь выставлены на продажу два почти одинаковых участка по 15 соток (лот №24 и лот №25). Начальная стоимость — 25 000 рублей. Это недешево, но зато есть газ, свет и вода. И достопримечательность — местное кладбище, где похоронена белорусская святая Валентина Минская.

Старая Рудица, 36 км от МКАД

Деревня находится на небольшом удалении от скоростной трассы М1. Здесь на аукцион выставили 12 соток с электричеством и газом за 8 тысяч рублей.

Полоневичи, 51 км от МКАД

Деревня стоит на берегу Полоневичского озера. Здесь участок в 10 соток возле местного магазина (есть только электричество) стоит 5 000 рублей.

Плашево, 22 км от МКАД

Деревня находится в «кармане» возле МКАД-2. Участок 15 соток, с электричеством и газом оценили в 14 880 рублей.

Малое Беляково, 23 км от МКАД

В этой деревне с хорошим транспортным сообщением с Минском участок с электричеством и водопроводом оценен в 10 637 рублей. Его размер — почти 15 соток.

Заречное, 26 км от МКАД

Хорошее место с живописным природным окружении. Размер участка — почти 15 соток, есть газ и электричество. Цена — 15 000 рублей.

Стоит сказать, что не все участки находятся строго в Брестском направлении. С десяток наделов расположены на самом краю Дзержинского района и географически ближе к Ракову. Это такие деревни как Василевщина, Волмечка, Липки, Михалевщина, Падзеричи, Химороды, Шишки. Участки здесь в основном до 15 соток, из коммуникаций — электричество и водопровод (не везде). Правда, и стоимость не кусается — от трех до пяти тысяч рублей. Их вполне можно рассматривать для строительства дачи.

Аукцион состоится 23 сентября 2022 года.

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