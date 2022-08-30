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Какой виноград полезнее для здоровья: красный или белый

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  • 30.08.2022, 11:36
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Какой виноград полезнее для здоровья: красный или белый

В виноградных косточках содержаться антиоксиданты - залог молодости.

Август — это время винограда. Это вкуснейшее дарение природы и источник витаминов. В виноградных косточках содержаться антиоксиданты, а это залог молодости. Но весь ли виноград одинаково полезен? Диетологи рассказали о его вреде и пользе. Об этом сообщает HealthLine (перевод - planetanovosti.com).

Сорта белого и красного винограда мало чем отличаются по составу. Некоторые различия все же есть.

Красные сорта винограда рекомендовано употреблять в пищу, если:

- рекомендована профилактика болезней почек;

- необходимо укрепить сердце;

- необходимо поднять уровень гемоглобина;

- нужно улучшить зрение.

В красном винограде большая концентрация калия, железа и кальция. Поэтому он лучше многих витаминов. Польза ягод заключается еще и в том, что витамины и минералы натурального происхождения усваиваются организмом на 90%. Если мы возьмем самый дорогой витаминный комплекс в аптеке, то он не даст таких результатов. 

Синтетические витамины (полученные лабораторным путем) организм усваивает только на 50%. Поэтому вкусная спелая ягода принесет больше пользы. Однако не все могут есть красный виноград. Из-за большого содержания в кожице пигмента, некоторые люди могут проявлять аллергическую реакцию. 

Белые сорта винограда полезны людям, которые:

- страдают от воспаления желчного пузыря;

- испытывают проблемы с мочевым пузырем;

- часто болеют ОРВИ.

Также употребление белого винограда в пищу — это эффективная профилактика рака молочных желез.

Розовые сорта очень коварны. По вкусу они напоминают белый виноград, но по составу ближе к красному из-за наличия в нем пигмента.

Врачи напоминают, в этой ягоде высокое содержание природного сахара — фруктозы. Поэтому людям с сахарным диабетом и избыточным весом лучше убрать виноград из рациона или заменить его изюмом. Высушенный виноград одинаково полезен для всех: взрослых и детей.

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