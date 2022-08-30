В Херсоне партизаны подорвали авто «начальника ГИБДД» майора Снешина

В Херсоне партизаны подорвали авто «начальника ГИБДД» майора Снешина4
- 30.08.2022, 11:44
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Взрыв произошел около утром на Паровозном переулке.
Во временно оккупированном Херсоне взорвался автомобиль с российским оккупантом по фамилии Снешин. Россиянин был назначен «временно исполняющим обязанности начальника дежурной части ГИБДД», сообщает «Главред».
По предварительным данным, взрыв радиоуправляемого СВУ, начиненного рубленными гвоздями, произошел около 8 утра на Паровозном переулке в тот момент, когда там проезжал SEAT, 38-летнего майора Снешина.
Ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва в одной из гостиниц - украинские партизаны взорвали очередное место обитания ФСБшников.