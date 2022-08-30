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Белорусских школьников с 1 сентября ждут масштабные изменения

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  • 30.08.2022, 11:56
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Белорусских школьников с 1 сентября ждут масштабные изменения

Журналисты собрали всю информацию о новшествах.

До начала учебного года остается совсем чуть-чуть. 1 сентября за парты сядет 1 миллион 85 тысяч учащихся. В школе их ждет немало нововведений. Так, например, в расписании появятся новые факультативы, введут централизованный экзамен и даже оценивать знания теперь будут иначе. Журналисты zerkalo.io собрали основные новшества в один текст.

Общее среднее образование теперь обязательно

В силу вступил новый Кодекс об образовании — это и стало причиной многих нововведений, которые ждут учеников в 2022—2023 учебном году. Одно из них — обязательное общее среднее образование. Раньше, напомним, требовалось закончить лишь базовую школу.

Получить аттестат об общем среднем образовании можно, закончив 11 классов. Тем, кто планировал уйти из школы после 9-го, тоже паниковать не стоит. Нужные знания они смогут приобрести в профлицеях и колледжах.

Появится ЦЭ и исчезнет экзамен по иностранному языку

Экзамены после 9 и 11 классов в этом учебном году будут сдавать иначе. Вместо трех испытаний, девятиклассников теперь ждет четыре. Это изложения по русскому и белорусскому языкам, контрольная по математике и билеты по истории Беларуси. До этого, напомним, историю сдавали в 11-м.

А вот список испытаний для 11-классников сократится: теперь это только централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку (на выбор) и ЦЭ по математике. Кроме экзамена по истории, выпускникам не придется проходить проверку и по иностранному языку. Экзамен по этому предмету ввели в школах 2013-м, а теперь отменили.

ЦЭ будут сдавать в середине мая. Для этого откроют более 100 специальных пунктов. Школьников туда будут привозить организованно. Их рассадят в аудитории, раздадут листы — все как на ЦТ. Контролировать процесс и обрабатывать результаты будет РИКЗ, который занимается и централизованным тестированием.

По словам министра образования Андрея Иванца, ЦЭ сделают таким, чтобы можно было «увидеть» абитуриента: соотношение тестовых заданий и заданий без вариантов ответа в экзаменационной работе будет примерно 50 на 50.

Оценки за ЦЭ учтут при выставлении отметок в аттестат. А также абитуриенты будут подавать их в вузы вместо результатов ЦТ. Остальные предметы, которые нужны для поступления в университет, парни и девушки будут сдавать в виде привычного ЦТ.

Много «патриотизма» и частый гимн

В новом учебном году учителей просят акцентировать внимание школьников на событиях Великой Отечественной войны, трагедии в Хатыни, а также прививать детям уважение к государственной символике.

1 сентября, а также перед стартом и окончанием каждой четверти, в школах и гимназиях будут включать гимн и поднимать флаг. Кроме того, ранее сообщалось, что готов приказ, где предусмотрено проведение на постоянной основе торжественных линеек по случаю госпраздников и праздничных дней в Беларуси. В эти даты на мероприятиях также будет звучать гимн и подниматься флаг.

Патриотическое воспитание планируют прививать и на уроках. Например, во время занятий по русскому и литературе педагоги с детьми будут разбирать такие понятия, как «Родина», «Отечество», «патриот», «гражданин». Информация об этом прописана в инструктивно-методическом письме.

А еще детям предложат написать сочинения на темы «гражданственности и патриотизма», например: «С чего начинается Родина?», «Я горжусь своей страной», «Кто такой патриот современной Беларуси?», «Что значит быть патриотом?», «Патриотами не рождаются — ими становятся», «Я — патриот! А это значит…».

Особое внимание теме геноцида белорусского народа

Особое внимание в школах уделят и теме, связанной с геноцидом белорусского народа. Детей будут знакомить с материалами расследования, предоставленного Генпрокуратурой. На сайте Национального института образования сказано, что данные материалы рекомендованы к использованию не только на уроках истории, но и для других предметов: белорусской и русской литературы, искусства.

Так, например, в 4 классе в учебную программу «Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь» добавлен вопрос «Трагедыя беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гістарычная памяць аб гібелі жыхароў беларускай вёскі Хатынь і дзецях — ахвярах вайны».

Учебные программы по истории Беларуси в 9 и 11 классах дополнены вопросами о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, парни и девушки будут изучать закон «О геноциде белорусского народа».

В учебную программу 11-классников также включили вопросы о «преступлениях польских, украинских, литовских и латышских националистов против мирного населения Беларуси, а также информацию об участии белорусских коллаборационистов в оккупационной политике германских нацистов на территории нашей страны».

Больше русского и белорусского языков и изучение новой «конституции»

Ждут детей и изменения в расписании. Они связаны с изменениями в типовых учебных планах и программах, а также с введением новой редакции «конституции» Беларуси.

Начнем с основного закона. В связи со вступлением в силу нового документа учебные программы по истории Беларуси и обществоведению дополнили информацией о референдуме 27 февраля 2022 года.

А что с остальными предметами?

Если раньше в 10 и 11 классах школьники изучали белорусский и русский языки по часу в неделю, то теперь в одном из полугодий у учеников будет два урока белорусского и один русского, а в другом полугодии — наоборот. Профильные классы это не затронет. Там все остается по-прежнему: по три занятия в неделю.

А вот иностранного языка в 10 и 11 классах станет на час меньше. Раньше в обычных классах было по три урока в неделю, в профильных — по пять. Теперь, соответственно, окажется по два и четыре.

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Фактически исключается из предметов для изучения на повышенном уровне астрономия. Она преподается только в 11-м классе, в обычных классах — раз в неделю, в профильных было по два урока. Теперь для всех одинаково — час в неделю.

Вместо астрономии можно получить больше черчения. С прошлого года оно введено в десятом классе на один час в неделю. В обычных классах так и останется, но на повышенном уровне теперь можно будет изучать черчение дважды в неделю.

С созданием профильных спортивных классов в учебном плане для них введены четыре часа физкультуры в неделю вместо обычных двух.

В джинсах на уроки нельзя

Внимание к одежде, в которой ученики будут приходить на занятия, усилится. Со следующего учебного года в стране собираются ввести школьную форму, а с этого всех просят перейти на официально-деловой стиль. Строгие наряды дополнит и единый элемент формы, который за лето выбрали в каждом учебном заведении. Это могут быть значки, жилетки, рубашки и блузки. Их должны носить все.

А что случится, если ребенок отказывается? Пустят ли его на занятия?

— Первое время пустят, — ранее объясняли в Министерстве образования. — Но все эти требования будут прописаны в правилах внутреннего распорядка. Их нужно выполнять.

Изменятся требования к отметкам

Оценивать детей, как и раньше, будут по десятибалльной шкале. Но теперь, когда школьник отвечает, педагог при выставлении отметки должен учитывать не только знания, умения и навыки ребенка, но и метапредметные образовательные результаты. За сложной формулировкой стоит, например, умение школьника критически оценивать информацию, которую он получил из разных источников, грамотно ее воспроизводить, а также применять знания на практике.

Положительными будут считаться оценки от 3 до 10 баллов, неудовлетворительными — 1 и 2 балла. Если за год по какому-то из предметов у ученика выходит единица или двойка, он получает задание на лето. А в августе его ждет аттестация. В случае провала, ребенок остается на второй год.

Есть плохие новости и для выпускников базовой и средней школы, у которых не ладится с учебой. К экзаменам в 9 и 11 классах будут допускаться только учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем учебным предметам.

При этом, если у человека не больше двух неудовлетворительных оценок по предметам, где нет экзаменов, к испытаниям его могут допустить. Правда, в августе ему придется исправить «хвосты», то есть пройти переаттестацию по этим предметам. Тот, кто получит неудовлетворительную отметку на самом экзамене, также сможет пересдать испытание лишь в августе.

Новые факультативы

Теперь факультативы в школах можно будет проводить и в субботу. Раньше это было возможно только для учеников старших классов, теперь — с 5-го.

В расписании учеников 8−11 классов появится дополнительное занятие по психологической самопомощи. Оно будет называться «Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации». На занятиях ребят будут учить распознавать, как и из-за чего может возникнуть кризисная ситуация, предупреждать конфликты.

Парням и девушкам из 8−11 классов предлагают ходить на дополнительный урок, который будет называться «Межпредметные грани математики».

Еще один факультатив — «В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию» (по учебным предметам «Информатика», «Физика», «География», «Математика», «Химия», «Биология»). Посещать его смогут ученики 10−11 классов. Тут подростков будут знакомить с профессией инженера.

Кроме того, в Министерстве образования утвердили учебную программу для факультатива «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Этот курс ввели год назад для учеников 5−6 классов. В 2022-м его программу продлили до 7 класса.

Среди заявленных на этих занятиях тем, например, «Красота и гармония мира. Божественная красота. Красота родной земли», «Преображение Господне. Уроки Преображения. Традиции празднования Преображения».

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