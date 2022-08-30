Не долетают и ломаются в воздухе: стало известно о позорном состоянии российских ракет

Не долетают и ломаются в воздухе: стало известно о позорном состоянии российских ракет4
- 30.08.2022, 11:59
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У оккупанта есть проблемы с техническим обслуживанием ПВО и ракетных комплексов.
Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что некоторые российские ракеты не долетают и ломаются в воздухе.
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Ким заметил, что сегодняшняя ночь в областном центре прошла достаточно спокойно, поскольку не было обстрелов.
Также он добавил, что во время вчерашнего ракетного обстрела было выпущено 16 ракет, из них 12 достигли целей.
«Это говорит о том, что у оккупанта есть проблема с ракетами или с техническим обслуживанием. Сейчас мы видим, что какое-то количество ракет просто не долетает и ломается в воздухе. Как, например, та, что упала в парке у нас с неразорвавшейся боевой частью», - сказал Ким.
Напомним, в последствие обстрела Николаева российскими оккупантами 29 августа погибли два человека и 24 получили ранения.