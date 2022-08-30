закрыть
30 августа 2022, вторник, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ник и Майк»: Во «дворце» Лукашенко началась суета

8
  • 30.08.2022, 12:19
  • 11,558
«Ник и Майк»: Во «дворце» Лукашенко началась суета

Ситуация на фронте значительно повышает для Беларуси ценность полка имени Кастуся Калиновского.

Во дворце опять суета. Всему виной Украина, которая неожиданно перешла в наступление на Херсоне. Неожиданного, конечно, мало - к этой операции готовились, методично обрезая пути снабжения. Но в эфир транслировался успокаивающий посыл - у Украины недостаточно сил для контрнаступления. Так что информационная спецоперация удалась - в нарратив поверило большинство военных и гражданских экспертов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Наступление ждали через месяц, а то и год, но не сегодня. Совершение жеста доброй воли или отрицательное наступление армии агрессора на Херсонщине открывает дорогу к деоккупации юга Украины и превращает Крым в крайне уязвимую территорию. А вот Донбасс может и подождать.

Успехи Украины усиливают давление Кремля на дворец, целью которого является превратить вербальные интервенции в реальные. И если еще вчера рассматривался срок такого отчаянного шага - октябрь (и то искались поводы, чтобы соскочить или еще раз отложить) - бойцами преимущественно из состава единственной ЧВК хунты (чтобы, если что, попробовать съехать от ответственности), то сегодня этот срок сократился.

Сдача Херсона повышает риск более интенсивных обстрелов, в том числе с территории Беларуси. Надо же отвечать на неудачи, пока есть чем. В общем, украинская тема сегодня звучит в коридорах очень громко, несмотря на то, что украинским пабликам запретили давать подробную информацию.

Развитие ситуации на фронте неизбежно повышает ценность белорусских формирований — в частности полка имени Кастуся Калиновского. Именно на помощи этим подразделениям сейчас необходимо сосредоточиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза