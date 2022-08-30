«Ник и Майк»: Во «дворце» Лукашенко началась суета 8 30.08.2022, 12:19

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Ситуация на фронте значительно повышает для Беларуси ценность полка имени Кастуся Калиновского.

Во дворце опять суета. Всему виной Украина, которая неожиданно перешла в наступление на Херсоне. Неожиданного, конечно, мало - к этой операции готовились, методично обрезая пути снабжения. Но в эфир транслировался успокаивающий посыл - у Украины недостаточно сил для контрнаступления. Так что информационная спецоперация удалась - в нарратив поверило большинство военных и гражданских экспертов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Наступление ждали через месяц, а то и год, но не сегодня. Совершение жеста доброй воли или отрицательное наступление армии агрессора на Херсонщине открывает дорогу к деоккупации юга Украины и превращает Крым в крайне уязвимую территорию. А вот Донбасс может и подождать.

Успехи Украины усиливают давление Кремля на дворец, целью которого является превратить вербальные интервенции в реальные. И если еще вчера рассматривался срок такого отчаянного шага - октябрь (и то искались поводы, чтобы соскочить или еще раз отложить) - бойцами преимущественно из состава единственной ЧВК хунты (чтобы, если что, попробовать съехать от ответственности), то сегодня этот срок сократился.

Сдача Херсона повышает риск более интенсивных обстрелов, в том числе с территории Беларуси. Надо же отвечать на неудачи, пока есть чем. В общем, украинская тема сегодня звучит в коридорах очень громко, несмотря на то, что украинским пабликам запретили давать подробную информацию.

Развитие ситуации на фронте неизбежно повышает ценность белорусских формирований — в частности полка имени Кастуся Калиновского. Именно на помощи этим подразделениям сейчас необходимо сосредоточиться.

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