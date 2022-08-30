Как получить гуманитарную визу белорусу в Польше
- 30.08.2022, 12:25
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Сообщается, что подавать документы на получение виз можно с сегодняшнего дня.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал распоряжение о выдаче гуманитарных и национальных рабочих виз белорусам, находящимся на территории страны. «Еврорадио» составило инструкцию с ответами на основные вопросы, как и когда податься и что для этого нужно.
1. Граждане каких стран могут подаваться на национальную визу?
Получить визу могут граждане Беларуси и Украины.
2. До какого числа можно подавать заявления на национальные и гуманитарные визы?
До 31.12.2022 года.
3. Какой тип виз смогут получать белорусы?
Гуманитарные визы, на основании которых люди будут иметь возможность подать заявление на временное проживание сроком на 3 года.
Водители-международники, которые перевозят грузы и пассажиров, смогут получить национальные рабочие визы.
4. При каких условиях дадут гуманитарную визу?
Гражданин Беларуси может подать заявление с ходатайством о выдаче национальной визы министру иностранных дел, если он находится в Польше на законных основаниях — с действующей национальной визой, выданной с гуманитарной целью, или прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года из Украины, где до этого жил легально.
Человек, который подается на гуманитарную визу, должен подписать заявление о том, что он не может вернуться в Беларусь для ее получения из-за возможных репрессий или преследований по соображениям безопасности.
5.Сколько виз планируется выдать белорусам?
Около 155 тысяч. Эти данные основаны на информации о выданных разрешениях на работу или приглашениях для водителей, работающих по водителями-международниками. А также на информации, о пересечении границы белорусами с территории Украины.
6. Когда закон вступит в силу?
Подавать документы на получение виз можно с 30.08.2022.
7. Куда подавать документы?
На национальную визу для работы водителем — в воеводское управление по месту пребывания. На гуманитарную визу — в фирмы-посредники, которые доставят пакет документов в МИД. Список фирм еще составляется, но будет доступен в ближайшее время.