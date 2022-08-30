Названа формула идеального обеда: как ее собрать 30.08.2022, 12:40

1,720

Формулу подойдет взрослым и детям.

Тема похудения и здорового питания актуальна, как никогда. Все чаще люди задаются вопросом, как грамотно составить свой рацион на неделю, какие продукты стоит добавить, а какие — лучше исключить. Австралийский диетолог облегчила нам задачу и составила формулу идеального ланч-бокса, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл показала свой идеальный обед состоящий из огурца, моркови, помидоров черри, черники в йогурте, миндаля, кураги, сыра, крекеров и легкой шаурмы с перцем, авокадо и ветчиной. По мнении Баррелл, очень важно, чтобы наш обед был не только сытным, но и привлекательным — это повышает настроение. Такой вариант ланч-бокса не только позволит утолить голод, но и не потребует много времени на приготовление.

Баррелл также отмечает, что суточная норма калорий для мужчин и женщин составляет 2,5 и 2 тысячи калорий соответственно. Вариант ланч-бокса, предложенного диетологом, позволит похудеть, не лишая себя вкусностей — в рационе останутся хлеб, сыр и даже сладости.

Формула идеального ланч-бокса Сьюзи Баррелл

- Бутерброд, шаурма или салат с каким-либо белком;

- Нарезанные фрукты и овощи;

- Закуски богатые белком (например, йогурт и сыр);

«Вкусняшки» (например, протеиновые шарики, полезные чипсы или печенье).

Идеальный школьный ланч-бокс от Сьюзи Баррелл

- Цельнозерновой или хлеб на закваске. Медленно высвобождаемые углеводы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.

- Белок: нежирное мясо, лосось, тунец, яйца, тофу. Эти продукты придадут сил и помогут концентрироваться.

- Полезные жиры: семечки подсолнуха или тыквы, авокадо. Эти продукты придадут чувство сытости, повысят концентрацию и настроение.

- Овощи: сладкий перец, морковь, картофельное пюре, огурцы. Эти продукты содержат клетчатку, витамины и минералы, необходимые для поддержания иммунной системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».