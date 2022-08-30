«Гауляйтер» Херсона после начала наступления ВСУ сбежал в Россию 9 30.08.2022, 12:37

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Коллаборант Стремоусов записывает ролики из Воронежа.

На фоне новостей о наступлении ВСУ в Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона на территорию страны-агрессора России, заявил украинский активист Сергей Стерненко.

По его словам, гауляйтер сейчас в Воронеже.

«Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Революции, 38», — написал он в Telegram.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

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