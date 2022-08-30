О корректности сравнения Сталина с Гитлером 2 30.08.2022, 12:45

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Семь фактов для тех, кто задержал Леонида Гозмана.

Накануне в России задержали политика Леонида Гозмана, ему грозит административная ответственность по статье о публичном отождествлении роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Белорусский писатель Саша Филиппенко прокомментировал новость.

– Леонид Гозман задержан в Москве за сравнение Сталина с Гитлером. Оказывается, делать этого нельзя, хотя два своих романа я посвятил именно этому, – пишет Филипенко. – «Людям», которые задержали Гозмана, хочется напомнить, что:

1. Освободив немецкие лагеря, включая Бухенвальд, коммунисты разобрали бараки на доски, вывезли их в Союз и, из этих же досок, уже в системе ГУЛАГа, собрали бараки заново (!).

2. Печи в Первом московском крематории, где по ночам уничтожали трупы расстрелянных нквдшниками жертв репрессий, строила компания «Топф и сыновья», которая после строила газовые камеры в Аушвице.

3. Душегубки (пускай и случайно), советские палачи придумали немногим раньше немецких.

4. Документы, обнаруженные в архивах КГБ, свидетельствуют, что НКВД передавало гестапо беженцев из Германии, надеявшихся найти в СССР спасение от Гитлера.

5. В 1939 году Молотов произнес речь о том, что нельзя воевать за уничтожение гитлеризма: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма» прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию».

6. В 1941 году посол СССР в Париже Иванов был отозван в Москву и осужден на пять лет за то, что открыто называл Гитлера преступником (в это время фашисты стояли уже в Химках)

7. Про пакт Молотова-Риббентропа и совместный парад войск в Бресте напоминать уже даже как-то пошло.

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