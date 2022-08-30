ВСУ: Ситуация на Херсонском направлении развивается динамично, бьем авиацией 2 30.08.2022, 12:50

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Оперативная информация об украинском наступлении на юге страны.

Украинские защитники начали наступление во временно оккупированной Херсонской области. На сегодняшнее утро ситуация на Юге остается стабильно сложной.

Об этом «24 каналу» рассказала спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, ситуация в Херсонской области развивается достаточно динамично.

«Вооруженные Силы Украины осуществляют позиционные бои для того, чтобы обеспечить удержание тех территорий, которые находятся под контролем нашей страны. Также бойцы продолжают работу над тем, чтобы враг не мог подтянуть резервы и восстановить силы, в частности, держат под огневым контролем транспортные артерии и логистические центры.

Наша авиация наносит удары по пунктам управления врага для того, чтобы обескровить и обезглавить вражеские войска», – объяснила спикер ОК «Юг»

По ее словам, работа украинских защитников имеет абсолютный результат. Так, за минувшие сутки уничтожили более 80 оккупантов, а также около 120 единиц вражеской техники, в том числе тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня.

«Это обобщенные результаты по всем направлениям нашей работы – артиллерии и авиационных ударов по всей линии столкновения и по логистическим центрам, скоплениям техники», – заметила Гуменюк.

«ВСУ делают все, чтобы враг не подтянул резервы, главная цель – сделать так, чтобы враг не мог использовать свою логистику и запасы.

Переправу, которую построил враг возле села Львове, ВСУ разрушили, все транспортные пути и мосты ВСУ держат под огневым контролем. Продолжается филигранная работа, чтобы враг не мог использовать эти пути хоть каким-то образом и почувствовал, что огневой контроль ВСУ над путями – постоянный», – сказала Гуменюк.

Напомним, 29 августа украинские защитники начали успешные наступательные действия в Херсонской области.

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