Внучка Станислава Шушкевича: Власти боятся даже памяти о первом главе независимой Беларуси 30.08.2022, 13:02

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Стася Глинник

Но белорусы будут чтить его всегда.

Даже после смерти первого главы независимой Беларуси Станислава Шушкевича власти не дают почтить его должным образом. Об этом его близкие рассказали в фильме «Ток».

Внучка Станислава Шушкевича Стася Глинник рассказывает о том, что подкосило деда.

«Мне кажется, он бы прожил намного больше, но так случилось, что несколько лет назад умер его двоюродный брат, а на похоронах умерла его сестра. За три дня он потерял двух близких людей. И после этого его состояние начало ухудшаться. Он был очень привязан к близким людям, был очень эмпатичной личностью», — делится Стася.

В последнее время Шушкевич часто попадал в больницу.

«Уходил он где-то полтора месяца. И я поняла, что это уже почти конец, когда первый раз за всю жизнь дед пожаловался на самочувствие. Ведь даже когда он болел, всегда говорил, что все нормально.

Мы разговаривали, это был один из последних раз, и он сказал, как никогда в жизни не говорил: «Помни, что я для Беларуси сделал все, что мог». Я поняла, что это было такое суммирование. Он после этого разговора снова попал в больницу, потом еще вышел, был дома и там провел последние дни.

Мне было странно смотреть снимки из интервью, где он похудел, для меня дед всегда был крепким человеком. И мне кажется, ему самому было противно, что он слаб, это вызвало в нем внутреннее сопротивление. Ведь он всю жизнь был главным, дела семьи решал, дела страны. И состояние, когда ты не можешь сам делать, для него было невыносимо. Он когда уже не вставал, просил принести морковку, чтобы ее чистить.

И уже стало понятно, что это конец, когда он попросил, чтобы ксендз пришел», — вспоминает внучка.

Многих академиков, известных деятелей искусства и чиновников хоронили на Восточном кладбище. Шушкевичу места там власти не предложили. Первого руководителя независимой Беларуси похоронили на Северном кладбище, рядом с его матерью и другими близкими. Но даже там не выделили нормального места.

«Место захоронения — это единственное место возле ограждения. И теперь они не дают выкупить место рядом — мы думали поставить там скамейку, чтобы можно было приходить и сидеть, — замечает Стася Глинник. — Это изменится — память о дедушке навсегда, а о Лукашенко — нет».

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