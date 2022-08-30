В оккупированном Севастополе прогремел новый взрыв 30.08.2022, 13:07

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Над городом заметили БПЛА.

Во временно оккупированном РФ Севастополе сегодня прогремел новый взрыв, сообщает «Крым Реалии».

Подконтрольный России «глава» Севастополя Михаил Развожаев сообщил о «работе систем ПВО» над городом.

«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Комментариев Минобороны России пока не комментировало данную информацию. Реакции украинских официальных лиц на данный момент также нет.

В последние недели в Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти города объясняют это сбитием «украинских беспилотников» и «работой ПВО».

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