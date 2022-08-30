Российская армия отрезана: что известно о прорыве фронта в Херсонской области 30.08.2022, 13:17

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Наступление ВСУ проходит динамично.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о начале наступательных действий на юге страны и прорыве первой линии обороны.

29 августа и украинские, и российские СМИ сообщили о мощном ударе в Новой Каховке, предварительно, по базе войск РФ, а CNN, ссылаясь на американских чиновников, заявило о подготовке украинскими силами поля боя для контрнаступления. Главное о начале наступательных действий ВСУ — в материале «Новой газеты. Европа».

Руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских войск и вынудили отступить со своих позиций в Херсонской области 109-й полк самопровозглашенной «ДНР». Сообщения о прорыве российской обороны также подтвердили изданию «Громадське» три источника в подразделениях ВСУ на юге.

В Оперативной группировке войск «Каховка» также сообщили, что российские десантники, которые оказывали поддержку 109-му полку, сбежали с поля боя. В доказательство было опубликовано видео, на котором человек в военной форме, спрятавшись от обстрелов, докладывает, что ««укропы» [Вооруженные силы Украины] бьют со всего, что только можно» и уже «прорвали первую линию обороны».

В группировке войск назвали ситуацию на оккупированной территории Херсонской области «крайне сложной». По информации группы войск «Каховка», системы HIMARS уничтожили практически все большие мосты через Днепр: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. Все эти важные для снабжения российской армии артерии планомерно уничтожались украинскими войсками последние недели. Остались только пешеходные переходы. «Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма», — отметили там.

При этом Наталья Гуменюк на брифинге не стала разглашать каких-либо деталей о наступлении украинских войск на южном направлении.

«Наибольшее, что следует сейчас знать, — это то, что любая военная операция нуждается в тишине. И то, что такой ажиотаж вызывает любая новость с фронта, — это на самом деле очень неправильно в условиях гибридной войны, в условиях информационной войны <…>. Нужно набраться терпения и понять правила и последовательность действий военный подразделений», — сказала она.

Кроме того, глава Николаева Александр Сенкевич записал видеообращение, в котором сообщил, что войска Украины сегодня «очень хорошо» работают на Херсонском направлении, и призвал жителей не паниковать. Он также рассказал о решениях проблемы с водоснабжением в городе после того, как Николаев и Херсонская область остались без воды из-за аварии на подстанции и прекращении подачи электричества.

В телеграм-канале «Оперативний ЗСУ» опубликовали фото и видео, предположительно, атак по позициям РФ в Херсоне и добавили, что «демилитаризация продолжается».

Подготовка поля боя для контрнаступления

Украинские силы начали готовить поле боя для «серьезного украинского контрнаступления», сообщили CNN два высокопоставленных американских чиновника. Как отмечает CNN, эта подготовка является стандартной военной практикой перед наступлением и включает в себя удары по системам вооружения, командным пунктам и складам боеприпасов для подготовки поля боя к наступлению. Как пишет издание, украинское контрнаступление, которое давно ожидалось, будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.

По словам источников СNN, Украина начала контрнаступление спустя полгода войны, когда выяснилось, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось.

Собеседник издания отметил, что многие из существующих российских подразделений развернуты в недостаточном количестве, а некоторые даже в два раза меньше своего обычного личного состава. Кроме того, как пишет CNN, большую роль в наступлении все еще играют предоставленные США и НАТО ракетные установки HIMARS, которые позволили Украине наносить удары и уничтожать цели на удерживаемой Россией территории.

Ситуация развивается динамично

Утром во вторник, 30 августа, в окрестностях Херсона и в самом городе раздалась серия взрывов. По предварительной информации, ВСУ ударили по скоплениям оккупантов в городе.

Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что сегодня ситуация в Херсонской области развивается достаточно динамично.

«Вооруженные Силы Украины осуществляют позиционные бои для того, чтобы обеспечить удержание тех территорий, которые находятся под контролем нашей страны. Также бойцы продолжают работу над тем, чтобы враг не мог подтянуть резервы и восстановить силы, в частности, держат под огневым контролем транспортные артерии и логистические центры.

Наша авиация наносит удары по пунктам управления врага для того, чтобы обескровить и обезглавить вражеские войска», – объяснила спикер ОК «Юг».

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