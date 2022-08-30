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СМИ: Путин на грани срыва, к нему приехала бригада «скорой»

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  • 30.08.2022, 13:20
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СМИ: Путин на грани срыва, к нему приехала бригада «скорой»

Российский диктатор заметно нервничал во время совещаний с представителями руководства военного блока.

Российскому диктатору Владимиру Путину понадобилась помощь медиков. При чем причиной этого стали его нервы. Об этом сообщает телеграм-канал Generall SVR.

Сообщается, что Путин провел четыре оперативных совещания в режиме видеосвязи. Общался он с представителями руководства военного блока. Во время этих совещаний диктатор был очень злой и разъярен.

«Обстановка во время совещаний у президента была самая напряженная за последнее время. Поздно вечером к Путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время Путин стал «слишком много нервничать», и это отрицательно влияет и на его близких, и на окружение», - говорится в сообщении.

Можно предположить, что такую злость у него вызывают успехи ВСУ на поле боя.

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