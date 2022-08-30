ВВС: Украина использует особую стратегию, чтобы сломить армию РФ по всему фронту 30.08.2022, 13:28

Ударов HIMARS по линиям снабжения оккупантов продолжатся.

Украина уже несколько месяцев планирует крупное наступление с целью захвата больших территорий на юге страны, особенно вокруг Херсона. При это ВСУ будут больше придерживаться стратегии затягивания, давя на Россию на широком фронте, пытаясь заставить ее сломить моральный дух и нанести потери.

Об этом заявил старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк, сообщает BBC.

«За последние полтора месяца Россия успела перебросить значительные силы из Донбасса в направлении Херсона. Но неизвестно, каково моральное состояние этих войск» - заявил он.

С начала войны поступали различные сообщения об упадке сил в российских вооруженных силах, но Москва неоднократно отрицала это.

Бронк заявил, что ожидает от Украины продолжения ударов с использованием HIMARS поскольку, по его словам, они оказались настолько успешными, что перекрыли российские линии снабжения.

Однако в дальнейшем Украине все еще необходимо быть «осторожной».

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон. При этом ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

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