С Дугиной не получилось: в России нашли новую «сакральную жертву» 30.08.2022, 13:38

12,072

Эксперты обратили внимание на последние информационные вбросы Кремля.

В России утверждают, что в адрес пропагандистки Маргариты Симоньян, главреда телеканала RT, якобы поступают угрозы. Такие информационные вбросы появились после того, как убийство Дарьи Дугиной (дочери Александра Дугина) стало вызывать все больше вопросов.

На это обратило внимание международное разведывательное сообщество InformNapalm. На Telegram-канале проекта 30 августа сообщили: росСМИ по представлению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина публикуют истории об «угрозах «Азова».

«С Дугиной вышло не очень, поэтому похоже, что ФСБ РФ готовит новую «сакральную жертву» из Симоньян», – отметили в InformNapalm.

Пропагандисты утверждают: мол, журналистке и членам ее семьи «угрожали украинские террористы».

СК страны-агрессора поручил провести процессуальную проверку «по факту угроз».

Напомним, что Симоньян – главный редактор RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013-го и информационного агентства Sputnik с 2014-го. Все эти информресурсы являются пропагандистскими и повторяют агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

Евросоюз, Канада, Великобритания, Австралия и Украина ввели против Симоньян персональные санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».