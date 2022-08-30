Решилась судьба гродненской машины, которую хозяин обещал подарить за помощь в поисках 2 30.08.2022, 13:40

10,504

Нашли за пару часов.

Пропавшая машина из Гродно, которую владелец хотел во что бы то ни стало найти и ради этого даже готов был отдать ее даром, уже нашлась. На розыски ушло всего несколько часов — новый хозяин связался со старым, сообщает autogrodno.by.

Напомним, накануне гродненец Максим объявил в розыск свою старую машину Peugeot, которую отдал другу перед отъездом за границу, а когда захотел снять ее с учета на утилизацию, выяснил, что на иномарке теперь ездит неизвестно кто.

Гродненец пообещал отдать авто даром нынешнему владельцу или любому, кто его найдет, главное — чтобы можно было его переоформить.

Всего через несколько часов после выхода публикации Максим сообщил, что автомобиль найден.

— Мне написал мужчина, у которого эта машина находится в данный момент. Мы договорились, что я возьму отгул на работе, приеду в Беларусь, мы встретимся и снимем ее с моего учета, — рассказал Максим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».