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Украинский пилот впервые ударил по оккупантам американскими ракетами AGM-88 HARM

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  • 30.08.2022, 13:49
  • 15,058
Украинский пилот впервые ударил по оккупантам американскими ракетами AGM-88 HARM

Уникальное видео сняли из кабины МиГ-29.

Воздушные силы ВСУ впервые показали видео с американскими ракетами AGM-88 HARM. Их установили на модернизированные истребители МиГ-29.

Ролик опубликовала пресс-служба Воздушных сил. Видео было снято и смонтировано украинским пилотом по имени Иван.

Он посвятил его своему павшему побратиму Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

Отметим, что AGM-88 HARM – это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета с дальностью более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения.

Она относится к классу «воздух-земля» и предназначена для уничтожения вражеских радаров, которые, в частности, стоят на средствах ПВО.

HARM была разработана в 80-х годах, она способна наводиться на высокочастотные РЛС – одновременно ракета не теряет цель в случае отключения радара (как некоторые другие модели) и способна вычислить его местонахождение и уничтожить.

В полете AGM-88 HARM развивает максимальную скорость до 2280 км в час, что в 1,8 раза выше скорости звука.

В полете они развивают максимальную скорость до 2280 км.

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