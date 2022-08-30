Брестчанин напал с топором на опорный пункт милиции 4 30.08.2022, 14:00

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После этого он позвонил участковому.

В Бресте огласили приговор мужчине, который обвинялся в злостном хулиганстве, а также угрозе насилия в отношении сотрудника милиции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Нетрезвый обвиняемый в ночь с 17 на 18 марта нанес не менее 13 ударов топором по входной металлической двери общественного пункта охраны правопорядка № 2 Московского района Бреста. После этого мужчина пошел домой, позвонил в дежурную часть и стал угрожать топором своему участковому. Так он хотел отомстить инспектору, который его оштрафовал за распитие спиртных напитков в общественном месте.

После задержания в тот же день обвиняемый повредил стену служебного кабинета в УВД ударами ног.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям и назначил четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.

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