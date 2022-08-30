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ВСУ разгромили штаб армии РФ в Херсоне

  • 30.08.2022, 14:06
  • 9,706
ВСУ разгромили штаб армии РФ в Херсоне

Последствия точного удара показали на фото.

Во вторник, 30 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по военному штабу оккупантов в Херсоне. Здание получило существенные повреждения, практически превратившись в руины.

Соответствующее фото опубликовано в местном Telegram-канале.

«Уничтоженный штаб орков Brain, Авторынок, Херсон», - сказано в подписи к фото.

Так здание выглядело 10 лет назад.

Кроме того, украинские воины нанесли серию ударов по другим объектам оккупантам в Херсоне.

Жители города публикуют видеозаписи, на которых зафиксирован пожар и взрывы.

«Херсон. Наши мочат кацапов», – говорит на записи один из авторов такого видео.

Есть еще информация и о новых ударах по Антоновскому мосту.

Напомним, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. С утра вторника, 30 августа, на улицах оккупированного Херсона звучит перестрелка и взрывы.

Кроме того, в ночь на 29 августа, в Херсоне прогремели взрывы на улице Паровозная, удар был нанесен по воинской части оккупантов и полностью разрушил ее.

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