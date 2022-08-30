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«Аренду квартиры не потянем, а тут — 30 рублей в месяц»

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  • 30.08.2022, 14:16
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«Аренду квартиры не потянем, а тут — 30 рублей в месяц»
Фото: Анна Иванова

Как студенты в Минске заселяются в общежития.

Говорят, в этом году нет традиционного студенческого ажиотажа на рынке аренды квартир. Причин много, среди них есть и такая: как ни крути, общежитий с нормальными условиями быта в Минске в последние годы стало больше, строятся новые. К тому же цены на угол в общаге — демократичные. Где еще найти жилье по 30 рублей в месяц? В последние августовские дни студенты активно заселяются в общежития. Журналисты onliner.by сходили в Студенческую деревню и посмотрели, как это происходит.

На выходе со станции метро «Петровщина» в эти дни можно заметить немало людей с сумками в руках и с чемоданами на колесиках. Объяснение простое: студенты заселяются.

— Вон там припаркуйтесь, и можно нести, — говорит юная первокурсница приехавшей на помощь родне.

На скамейке возле корпуса БГМУ на проспекте Дзержинского несколько мам дожидаются детей.

— Очень большие очереди. Может, это потому, что смешали в один день и первокурсников, и остальных, — рассказывает Наталья, мама вчерашней школьницы из Могилева. — Студенты сейчас внутри: оформляют документы, получают студенческие. Потом пойдем в поликлинику за справкой — еще много дел. Но дети самостоятельные, а мы здесь только так: с сумками посидеть, с перевозкой помочь.

Наталья уже знает, что дочку поселят в комнату на троих, «а вообще может быть до шести человек».

Напряженки с получением места в общаге не было:

— Насколько я поняла, общежитие в этом году тут всем дают, особенно первокурсникам.

Еще одна Наталья — мама новоиспеченной студентки из Пинска. Девушка уже какое-то время жила отдельно от родителей, пока училась в лицее, так что коммунальным укладом ее не удивишь.

— Не было идеи на этот раз поселиться на съемной квартире? — спрашиваем у пинчанки.

— К сожалению, нет. Не можем себе позволить такую роскошь, — отвечает Наталья.

Действительно, суммы, которые родители называют в очередях в Студенческой деревне, кажутся совсем небольшими: 30—38 рублей за месяц. Расценки, впрочем, могут отличаться. На сайте БНТУ недавно опубликовали неплохой гид на этот счет. Так, угол в общаге коридорного типа (с общей кухней, санузлом и душевой на этаже) в этом году стоит 12 рублей 80 копеек в месяц. За проживание в блочных общежитиях возьмут 25 рублей 60 копеек (туалет и душевая на блок, кухня — на этаже). Есть у БНТУ общежитие и в Студенческой деревне, там жилье уже квартирного типа. По сути, это небольшие двушки с санузлом, душем и кухней. Там спальное место обойдется в 38 рублей 40 копеек.

Второкурсница юрфака БГУ сидит на скамейке с сумками, скоро заселение. Рассказывает:

— В прошлом году я жила в этом же общежитии. Заселялась в день, когда первокурсники шли вместе с другими курсами, поэтому здесь было очень много людей. Сегодня первокурсников у нас не заселяют, так что процесс идет намного быстрее. Кажется, горячее время будет завтра.

Девушка говорит: чтобы попасть в общежитие, нужно было собрать небольшой перечень документов (справка о состоянии здоровья, копия паспорта, фото), заполнить нужные бланки.

— После этого получаешь пропуск и заветные ключи.

Сама приехала из Витебска. За место в общаге, кстати, была спокойна. Есть льгота: второй год подряд побеждает в республиканской олимпиаде.

— И второй год подряд мне везет — дают место в двушке, в комнате на два человека. Мы довольны: блок хороший, туалет, ванная, кухня. Даже столовая есть: если лень готовить, можно сходить поесть.

На съемное жилье студентка юрфака пока не собирается:

— Цены несоотносимые. Если дают хорошее общежитие — зачем снимать квартиру?

Действительно, за плохонькую однушку вдали от метро придется выложить как минимум 150 долларов по курсу (380 рублей), вблизи подземки и в состоянии получше — дороже. Можно, конечно, уменьшить аппетиты и арендовать комнату, но ценники за угол в тех же Серебрянке, Чижовке — от 70 долларов. По состоянию это, как правило, «бабушатники», часто с хозяевами — то есть говорить об особо комфортной взрослой жизни все равно не приходится.

Те, кто учится не первый год, тоже часто приезжают с родителями. Дочка Ирины уже перешла на четвертый курс юрфака.

— Мы из Дубровно под Витебском, — говорит женщина. — Два года дочка прожила в этом общежитии, еще год — в соседнем. По отзывам все устраивало.

Больше всего людей мы встретили рядом с общежитием БГУИРа, где куют в том числе будущих айтишников. Сами студенты — опять внутри здания, родители ждут снаружи.

Разговариваем с парой из Ивацевичей, Ольгой и Игорем. Их сын поступил на факультет компьютерных систем и сетей.

— Почему сюда? Это же сейчас самое популярное — айти-сфера. Мы хотим, чтобы сын хорошо устроился, чтобы зарабатывал столько, сколько ему необходимо для жизни, — поясняют родители.

Ольга добавляет: уже при поступлении абитуриентам сообщили, что общежитий всем первокурсникам хватит.

— Но у нас была еще и подстраховка — мы многодетная семья, — рассказывают супруги.

Какая именно комната будет у сына, родители пока не знают. Об оплате информация у них такая:

— Пока сын несовершеннолетний, говорили, что плата за общежитие не нужна. А дальше будем смотреть. Со стипендии, похоже, будут высчитывать.

По ответам многих людей видно, что отправка детей на учебу в столицу непросто дается для семейного бюджета. Например, у Татьяны из Жлобина сын поступил на платное отделение.

— Ясно, что мы про съемную квартиру и не думали: и так за учебу надо платить, — говорит женщина.

Проблем с получением места в общежитии от БГУИРа у платника не было.

Рядом с общежитием МГЛУ никаких очередей не видно, но то и дело во дворе Студенческой деревни появляется кто-то из будущих лингвистов или их помощников.

Владислав носит в корпус вещи сестры, студентки из Гродненской области.

— На первом курсе она жила в другом общежитии, там условия были хуже: меньше людей в комнате, но, говорит, были клопы. Еще в том году хотела попасть сюда, но не вышло, а вот в этом получилось. Знаю, что вместе с ней в комнате будет жить еще три человека. Других подробностей пока нет — сам внутрь еще не заходил, — говорит молодой человек.

Еще одна второкурсница МГЛУ идет к дверям общежития вместе с отцом.

— Я здесь жила и в прошлом году. Вот — крупа еще с первого курса осталась, — улыбается студентка.

Папа в ответ на наши вопросы скромно признается:

— И в прошлом году, конечно, приезжал. А как же? Помогать надо.

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