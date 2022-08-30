Судьба Путина висит на волоске 6 30.08.2022, 14:17

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Потеря Херсона всколыхнет Кремль

Российский правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал последствия потери оккупированного Херсона для президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в эфире программы «Гроши».

Фейгин отметил, что от степени катастрофичности поражения РФ на Херсонщине напрямую зависит судьба Путина.

«Если это буде разгром, то это может привести к движениям внутри РФ вокруг «коллективного Путина». Если возникнет понимание, что это конец и эту кампанию выиграть нельзя, то возникнет вопрос о том, что делать дальше», - считает правозащитник.

Он не исключает, что в Кремле могут произойти перемены.

«Если уж Шойгу можно отстранить от командования, то можно и Путина отстранить он него. Такие решения могут принимать те, кто не склонен к авантюрам. Там есть «персональный Путин», и есть «коллективный Путин». Вот он может взять на себя ответственность за то, как выйти из этой войны. Это могут быть члены Совета безопасности. Может и сам Путин изобразить, что вы возьмете на себя ответственность, а я уже не принимаю решения», - заявил Фейгин.

Он также считает, что на главные роли в этом вопросе могут выйти секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.

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