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Латвия усилит проверку белорусов и россиян при выдаче виз и видов на жительство

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  • 30.08.2022, 14:18
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Латвия усилит проверку белорусов и россиян при выдаче виз и видов на жительство

Новые правила действуют с сегодняшнего дня.

Правительство Латвии 30 августа приняло поправки МВД в список стран, граждан которых будут дополнительно проверять при выдаче виз и видов на жительство, передает «Белсат».

МВД и Служба госбезопасности Латвии предложили включить в список Беларусь, Россию и Камерун. Теперь россияне будут попадать под дополнительные проверки в независимости от места регистрации в РФ. Ранее проверяли только жителей таких российский регионов, как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия.

В ходе проверки будет оцениваться, не представляет ли въезд иностранца в Латвию угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Сейчас Латвия не принимает заявления на визы от граждан России. Исключения делаются только для тех, кто требует защиты и претендует на гуманитарную визу.

Список стран, граждан которых будут дополнительно проверять, будет пересматриваться в Латвии не реже раза в три года.

Также во вторник, 30 августа, в Праге состоится неформальное заседание Совета по иностранным делам Евросоюза, на котором будет обсуждаться запрет на въезд в ЕС для граждан Российской Федерации.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Твиттере, что вместе со странами-единомышленниками будет выступать за запрет виз ЕС для граждан Российской Федерации.

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