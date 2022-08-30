ВСУ обманули россиян: враг бьет по деревянным HIMARS ракетами за $6,5 миллионов 7 30.08.2022, 14:22

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О необычной тактике украинских воинов рассказало издание Washington Post.

Украинские военные создали ряд деревянных макетов американских ракетных систем HIMARS’ах. Россияне бьют по ним «Калибрами», тратя дорогие боеприпасы.

Об этом пишет Washington Post.

Издание ссылается на слова неназванных украинского чиновника и американского дипломата.

Макеты HIMARS'ов сделаны из дерева. Для российских беспилотников, передающих информацию о целях на носителях крылатых ракет в Черном море, они ничем не отличаются от настоящих ракетных установок.

По данным WP, в течение нескольких недель россияне попали ракетами «Калибр» по меньшей мере в 10 деревянных макетов. После этого украинцы взялись еще более упорно изготавливать поддельные HIMARS.

По словам американского дипломата, ударами по фиктивным целям можно частично объяснить, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

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