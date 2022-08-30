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Какой будет погода в первые дни сентября?

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  • 30.08.2022, 14:29
  • 1,404
Какой будет погода в первые дни сентября?

Прогноз погоды по Беларуси на 31 августа - 2 сентября.

31 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами по республике +8..+10°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается холодная погода.

1-2 сентября погодные условия будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.

1 сентября ожидается облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по республике будет отмечаться туман. Ветер северный, северо-западный умеренный, по северо-востоку страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по югу в отдельных районах до +11°С; максимальная днем +11..+18°С, в южных районах страны до +20°С.

2 сентября ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, на торфяниках Полесья местами будут отмечаться заморозки 0, -3°С; максимальная днем +12..+18°С, по югу республики до +20°С.

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