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В России началась паника из-за наступления украинской армии на Херсон

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  • 30.08.2022, 14:30
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В России началась паника из-за наступления украинской армии на Херсон

Первым истерику начал террорист Гиркин.

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге – украинские военные пробили первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении. Одновременно с радостными анонсами и новостями от украинских СМИ загудели и российские пропагандисты, сообщает «Апостроф TV».

Все рупоры кремля разделились на два лагеря: паникеров и скептиков. Первым запаниковал террорист Гиркин, известный украинцам своими пессимистическими заявлениями по поводу российской армии.

«На Херсонском фронте противник за ночь снова обстрелял «хаймерсами» дамбу Новокаховской ГЭС и объекты в Херсоне. Отмечены неоднократные обстрелы «пакетами» этих ракет наших передовых линейных частей. Как отмечают корреспонденты, - «видимо, ракет много - не экономят, уже и по пехоте бьют», - написал он в телеграм-канале.

Далее эстафету перенял росийский телеграм-канал RUSVARG, заявив тревожную информацию о том, что идут тяжелые бои и обстрелы по всей линии фронта.

Тем временем росСМИ «РИА Новости» сообщило, что в Новой Каховке объявили срочную эвакуацию. Это еще больше подогрело градус напряжения у россиян.

«Там ничего не в штатном режиме. В Новой Каховке эвакуация, все по подвалам сидят. Есть опасность разрушения плотины, а это, чтобы вы понимали, смоет Херсонскую область, если не больше. Плюс ко всему, выйдет из строя система охлаждения реакторов на ЗАЭС», – пишут в телеграме.

И пока российские пропагандисты бьются в конвульсиях, украинские бойцы публикуют видео-доказательства того, что оккупанты бегут из Херсона, оставляя свое оружие.

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