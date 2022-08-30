«Сумма вас приятно удивит» 30.08.2022, 14:44

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Эксперт рассказал белорусам, как не жить в долг и экономить.

Выражение «дожить до зарплаты» характерно не только для тех, кто объективно мало зарабатывает, но и тех, кто не умеет тратить денежные средства.

Оказывается, даже из среднестатистической зарплаты мы вполне можем откладывать определенную сумму денег, не вынуждая себя затягивать пояса.

Почему же тогда из раза в раз у нас не получается это сделать? Ответ до банальности прост – элементарно не умеем считать деньги и не понимаем истинных причин своих бездумных трат.

Портал Tochka.by поделился советами от основателя и руководителя проекта по консалтингу в управлении, маркетинге и продажах «Лаборатория верных решений», эксперта Поведенческой экономики Александра Хромылева.

Первый шаг на пути к экономии

Как бы мы ни старались экономить во время похода в магазин, наши усилия чаще всего ни к чему хорошему не приводят. Приходим домой с ненужными покупками, сами об этом жалеем, но даже не стараемся понять, почему же тратим так много.

«Иногда нам предлагают какие-то волшебные формулы по экономии или же советуют опираться на силу воли. Как правило, все это работает, но плохо и недолго. Экономия – это не столько про психологию, сколько про науку о нас и наших решениях – поведенческую экономику. Как только человек понимает причину того, почему он много тратит, он начинает движение к тому, как лучше сберечь свои средства», – говорит Александр Хромылев.

Конечно, самый идеальный вариант – больше зарабатывать, чтобы не ужиматься в тратах. Потому что главный ресурс – время. И лучше его потратить на увеличение доходов. Но если время не удается потратить на зарабатывание большего количества средств – нужно потратить его на экономию.

Не только мы владеем своей жизнью

«Самый первый шаг – признание того факта, что не только мы управляем своей жизнью. Нашими решениями часто манипулируют другие. Осознание нашего несовершенства – стартовая площадка в экономии», – говорит собеседник.

Человек любит контролировать свою жизнь, но нужно понять, что, вопреки нашим планам, у многих компаний также есть определенные планы на наши покупки и наш семейный бюджет. Более того, «с нами работают» настоящие профессионалы своего дела. И нет ничего зазорного в том, что мы в этой игре проигрываем.

200 долларов на кофе

Чтобы понять, что корректировать, нужно понять, что происходит. А чтобы понять, что происходит, нужно измерять. А чтобы измерять – нужно контролировать.

«Важный инструмент экономии – контроль. Постройте веселый и задорный процесс с участием детей, разделите обязанности – одному сложно все посчитать. Более того, если лишь один член семьи пытается выступить гарантом экономии бюджета, эдаким «стражем кошельков», ни к чему хорошему этот процесс не приведет. Куда лучше, когда к данному вызову подключается вся семья».

К примеру, мама казначей, а папа озвучивает семейные траты за день. Дети занимаются подсчетом. И все понимают, что экономия семейного бюджета – это не процесс тягот и лишений, ограниченности и отсутствия предметов первой необходимости, а всего лишь формирование привычки принимать верные финансовые решения.

Подключая к процессу подрастающее поколение, мы учим их правильному подходу к бюджету семьи, считает эксперт. А контролирование расходов выявит такие категории трат, которые раньше были незаметны.

Даже утренний кофе, если вы его покупаете регулярно, может серьезно опустошать ваш кошелек. Несложно посчитать: $1 за чашку утром перед работой, и по итогу получаем примерно $200 финансовых трат на кофе в год.

«Мы слишком многое в наших покупках списываем на мелочи. А замечаем эти мелочи, только когда начинаем считать в более широкой перспективе. На дистанции в месяц можно увидеть критические моменты, которые мешают нам экономить. Контроль – возможности для роста и экономии».

Второй важный пункт – постановка смарт-задач по сбережению семейного бюджета. Конкретных, осуществимых, измеримых во времени. Сэкономить $10 до 30 числа может каждый, это понятный механизм, который дает результат.

Импульсивные покупки

«Представьте себе, что мы живем в эпоху мамонтов. И возникает дилемма: иметь 2 кило мяса сегодня, либо 10 кило через неделю. Многие выбирают здесь и сейчас, но если раньше такое поведение было уместным, потому что это было вопросом выживания, то сейчас это стало совсем ни к чему. С точки зрения эволюции прошло мало времени, именно потому мы продолжаем оперировать инстинктами выживания из прошлого. Поведенческая наука называет наше стремление получить пусть и меньшее вознаграждение, но сразу, гиперболическим дисконтированием», – говорит Александр Хромылев.

На этот счет проводилось исследование в группах: одним предлагали выбрать шоколад или овощи через неделю, второй группе предлагали шоколад или овощи сейчас. Получилось 30 на 70 в пользу овощей через неделю, и 30 на 70 в пользу шоколада сейчас.

«Важно помнить о гиперболическом дисконтировании. Когда мы понимаем наше стремление получить желаемое здесь и сейчас, с ним проще бороться. В том числе и меняя наше отношение к импульсивным покупкам», – напоминает собеседник.

Забудьте карточки дома

С точки зрения финансов работает еще одно понятие – неприятие потерь. Каждый раз, когда мы платим, испытываем некую внутреннюю боль, дискомфорт. И задача продавцов – снять этот негатив с помощью маркетинговых ходов. Сделать так, чтобы мы избавлялись от своих денег легко и незаметно. Этому способствуют любые формы безналичного платежа. Они эффективно нивелируют неприятие потерь и не позволяют нам в полной мере ощутить так называемую «боль оплаты».

«Сделайте так, чтобы любая транзакция усложнилась, стала заметной и запоминающейся. Лучший для этого вариант – иметь определенную сумму наличных средств. Согласно исследованиям, люди, которые осуществляют оплату наличными, значительно труднее расстаются со своими деньгами именно из-за «боли оплаты». Таким образом вы сможете избежать импульсивных покупок. Пластиковая карта в нашем сознании – не совсем деньги. Это, скорее, инструмент. И потому мы так легко тратим средства на ней. Определите сумму, которую будете выводить в кэш. Использование наличных однозначно поможет экономить семейный бюджет», – советует Александр.

Карты в телефоне вредят экономии

Александр Хромылев отмечает, что важно создавать контекст при покупках. Если не перевели часть денег в кэш, то хотя бы периодически, например, отправляясь на прогулку, не связанную с шопингом, пробуйте оставлять карточки дома.

Он советует попробовать некоторое время прожить без сервисов бесконтактной оплаты мобильным телефоном – это вообще лучшее изобретение современной экономики, которое замечательно с точки зрения удобства и доступности расчетов, но никак не помогает экономить.

Худший день для покупок – пятница

Вообще, любой поход в магазин – это вероятность риска. Проводились многочисленные исследования и выяснилось, что самым низкорисковым днем в плане покупок является четверг. А вот пятница – высокий риск импульсивных покупок. Люди настроены на отдых, а потому могут тратить деньги необдуманно.

«Попробуйте изменить свои гастрономические привычки и ходить в супермаркет не в пятницу, а в четверг. Много не сэкономите, но 2-3% бюджета сбережете».

И не совершайте покупки после работы. Доказано, что после трудового дня человек пребывает в состоянии истощенного эго, когда он не готов принимать решения и с удовольствием пускает все на самотек. Чем с радостью пользуются профессионалы своего дела. После работы возьмите паузу, восстановите силы, поужинайте и только после этого отправляйтесь в магазин. С такой моделью поведения вы значительно уменьшите вероятность ненужных трат».

Попробуйте нейтрально реагировать на разного рода акции. Задайте себе простой вопрос: «Если бы не скидка или заманчивое «два по цене одного», нужен ли мне этот продукт сегодня?». Даже такого простого вопроса будет достаточно, чтобы остановиться.

Готовьтесь к покупкам

И здесь следующий вопрос: насколько осознанно мы готовимся к покупкам?

«Как правило, мы не составляем список того, что нам нужно купить в магазине. А потому совершаем много незапланированных покупок. Выработка критериев помогает экономить. Составьте список продуктов и следуйте ему. Даже если товар будет стоить ноль рублей, не стоит его брать, если он вам не нужен. Проводились исследования, которые показали, что так называемое бесплатное очень влияет на наши приоритеты. Все продажи завязаны на том, чтобы минимизировать сожаление от нашей покупки. Когда мы покупаем что-то якобы бесплатно, мы ни о чем не сожалеем и тратим больше запланированного».

Переиграть профессиональных продавцов сложно

И другой вопрос: насколько вам это нужно? Спикер отмечает, что вряд ли кто-то надеется одолеть гроссмейстера за шахматной доской. Тогда почему многим кажется, что он сможет обыграть искусных продавцов?

«Когда вы будете воспринимать все скидки и акции как маркетинговую ловушку, тогда вы будете осознаннее подходить к тратам. Привожу свой пример. Мы с семьей покупаем только то, что нам нужно, строго по списку, невзирая на распродажи. И в итоге экономим немало средств».

Отложите покупку

Совет, который дает Александр Хромылев, касается больших покупок. Очень важно совершать их не сразу.

«Условно, если стоимость товара превышает 20% вашего бюджета, не берите его сразу, дайте себе время на обдумывание. Велика вероятность, что через 2-3 дня вы уже не захотите покупать товар. Когда мы даем себе время на раздумье, мы уходим от импульсивных покупок».

И вишенка на торте – предложение экономить не на финише, а на старте.

«Нам всем знакомо стремление прожить месяц дисциплинированно и по его итогам сэкономить определенную сумму средств. Обычно наши намерения не совпадают с реальностью. К концу месяца на счете сумма, близкая к нулю, или даже минус. Давайте попробуем поменять слагаемые местами. Это тот случай, когда изменится и итоговая сумма. Если вы имеете твердое намерение сэкономить определенную сумму по итогам месяца, сделайте так, как будто у вас это получилось. Изымите эту сумму из вашего бюджета в начале месяца и сделайте доступ к ней максимально сложным, возможным только при чрезвычайных обстоятельствах. Получилось прожить месяц без дискомфорта – отлично! Не получилось? В следующем месяце уменьшите изымаемую сумму и попробуйте еще раз», – советует Александр Хромылев.

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